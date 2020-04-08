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На сайте официальной информации о коронавирусе в России появились новые данные о заболевших в Алтайском крае

Новости
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Сайт стопкоронавирус.рф сообщил о еще трех инфицированных в Алтайском крае – их общее количество достигло 21 человека.  В выходных данных сайта написано,  что  это «официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса».

При этом по линии регионального оперштаба информации пока нет. Как пояснил начальник управления печати и массовых коммуникаций Евгений Нечепуренко, информацию до региона доводит федеральный Роспотребнадзор.  Как только данные будут, их незамедлительно передадут в СМИ для публикации.

Напомним, до сих пор в Алтайском крае было зарегистрировано 18 заболевших коронавирусом.

Еще шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Алтайском крае

Еще шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Алтайском крае

Новости

Среди заболевших есть ребенок

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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