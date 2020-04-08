На сайте официальной информации о коронавирусе в России появились новые данные о заболевших в Алтайском крае

Новости 09.04.2020 15:43 722

Сайт стопкоронавирус.рф сообщил о еще трех инфицированных в Алтайском крае – их общее количество достигло 21 человека. В выходных данных сайта написано, что это «официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса».

При этом по линии регионального оперштаба информации пока нет. Как пояснил начальник управления печати и массовых коммуникаций Евгений Нечепуренко, информацию до региона доводит федеральный Роспотребнадзор. Как только данные будут, их незамедлительно передадут в СМИ для публикации.

Напомним, до сих пор в Алтайском крае было зарегистрировано 18 заболевших коронавирусом.