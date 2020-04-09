Власти рассказали с какими ресурсами они встретят начало сезона пожаров в Алтайском крае

Пожароопасный сезон начинается в Алтайском крае с 10 апреля. Соответствующее постановление от 6 апреля опубликовано на сайте краевого правительства.
Отметим, что в этом году сезон стартует позже, чем в прошлом году. Например, а 2019 году он стартовал 5 апреля, а в 2018 году – 12 апреля.
По словам главы МЧС по Алтайскому краю Александра Макарова, это связано с быстрым ростом термических точек в регионе, которых 31 марта было зафиксировано восемь штук, а 1 апреля уже 11.
В министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края сообщили «Политсибру», что в преддверии пожароопасного сезона все лесопожарные службы Алтайского края приведены в повышенную готовность.
«В каждом лесничестве имеются планы тушения пожаров, сотрудники КАУ «Алтайлес», КАУ «Боровлянский лесхоз» и арендаторы лесных участков прошли курсы повышения квалификации по дополнительной программе «Руководитель тушения лесных пожаров, в том числе крупных».
Пожарные из Алтайского края показали как проходят учения по тушению лесных пожаров
В министерстве пояснили, что сводным планом тушения лесных пожаров предусмотрено привлечение более 1400 человек, 796 единиц техники различных модификаций.
«Заключены договоры на привлечение к работам 2-х ветолетов Robinson. Подготовлены к работе 4 взлетно-посадочные площадки в Барнауле, Белокурихе, в райцентрах Волчиха и Чарышское. Создан необходимый запас горюче-смазочных материалов».
Стоит также отметить, что по данным космического мониторинга, площадь лесных пожаров в Сибири превысила 100 тысяч га. Около 90 тысяч га приходится на Забайкалье. Пиковые значения пришлись на лето прошлого года, когда площадь пожаров в Сибири достигла 1,3 млн га. Наибольшая площадь поражения отмечалась в Красноярском крае и Иркутской области. Плотная дымка дошла до многих соседних регионов, включая Алтайский край.
В регионе, по словам замгубернатора Игоря Степаненко, внесено оригинальное и полезное новшество. Речь идет о специальном приложении, которое необходимо установить на смартфоны всем главам районов и муниципалитетов, чтобы оперативно сообщать о всех возгораниях.
Кстати, 24 временных пожарных поста прикроют территорию 27 районов Алтайского края.
«С 2014 года лесопожарная техника не поступала, но теперь реализуются госпрограммы, по которым в регион стали поступать специализированная лесопожарная техника и федеральное финансирование для борьбы с лесными пожарами. Сельскохозяйственные палы, наиболее часто выступающие причиной лесных пожаров, на сегодняшний день в Алтайском крае запрещены», - пояснил Степаненко.
Также в Минприроды напомнили, что гражданам, обнаружившим лесной пожар, необходимо немедленно сообщить о нем по телефону: