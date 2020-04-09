Власти рассказали с какими ресурсами они встретят начало сезона пожаров в Алтайском крае

Новости 09.04.2020 16:50 1484

Пожароопасный сезон начинается в Алтайском крае с 10 апреля. Соответствующее постановление от 6 апреля опубликовано на сайте краевого правительства.

Отметим, что в этом году сезон стартует позже, чем в прошлом году. Например, а 2019 году он стартовал 5 апреля, а в 2018 году – 12 апреля.

По словам главы МЧС по Алтайскому краю Александра Макарова, это связано с быстрым ростом термических точек в регионе, которых 31 марта было зафиксировано восемь штук, а 1 апреля уже 11.

В министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края сообщили «Политсибру», что в преддверии пожароопасного сезона все лесопожарные службы Алтайского края приведены в повышенную готовность.

«В каждом лесничестве имеются планы тушения пожаров, сотрудники КАУ «Алтайлес», КАУ «Боровлянский лесхоз» и арендаторы лесных участков прошли курсы повышения квалификации по дополнительной программе «Руководитель тушения лесных пожаров, в том числе крупных».

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В министерстве пояснили, что сводным планом тушения лесных пожаров предусмотрено привлечение более 1400 человек, 796 единиц техники различных модификаций.

«Заключены договоры на привлечение к работам 2-х ветолетов Robinson. Подготовлены к работе 4 взлетно-посадочные площадки в Барнауле, Белокурихе, в райцентрах Волчиха и Чарышское. Создан необходимый запас горюче-смазочных материалов».

Стоит также отметить, что по данным космического мониторинга, площадь лесных пожаров в Сибири превысила 100 тысяч га. Около 90 тысяч га приходится на Забайкалье. Пиковые значения пришлись на лето прошлого года, когда площадь пожаров в Сибири достигла 1,3 млн га. Наибольшая площадь поражения отмечалась в Красноярском крае и Иркутской области. Плотная дымка дошла до многих соседних регионов, включая Алтайский край.

В регионе, по словам замгубернатора Игоря Степаненко, внесено оригинальное и полезное новшество. Речь идет о специальном приложении, которое необходимо установить на смартфоны всем главам районов и муниципалитетов, чтобы оперативно сообщать о всех возгораниях.

Кстати, 24 временных пожарных поста прикроют территорию 27 районов Алтайского края.

«С 2014 года лесопожарная техника не поступала, но теперь реализуются госпрограммы, по которым в регион стали поступать специализированная лесопожарная техника и федеральное финансирование для борьбы с лесными пожарами. Сельскохозяйственные палы, наиболее часто выступающие причиной лесных пожаров, на сегодняшний день в Алтайском крае запрещены», - пояснил Степаненко.

Также в Минприроды напомнили, что гражданам, обнаружившим лесной пожар, необходимо немедленно сообщить о нем по телефону:

01 - единая служба спасения (мобильный: «101», «112»), (3852)63-66-40, 63-88-23 – региональная диспетчерская служба управления лесами Минприроды Алтайского края; 8-800-100-94-00 прямая линия лесной охраны (звонок бесплатный).