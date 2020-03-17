Алтайский краевой суд дал правовую оценку ареста вице-мэра Барнаула

Новости 09.04.2020 15:20 690

Алтайский краевой суд признал законным арест вице-мэра Барнаула Сергея Демина, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщает «Коммерсант-Сибирь» со ссылкой на источники близкие к следствию.

Из этого следует, что решением ведомства апелляционная жалоба защиты Демина была оставлена без удовлетворения. Отметим, что в марте текущего года решением Октябрьского районного суда, чиновник был отправлен в СИЗО.

Заместитель главы Барнаула, отвечающий за строительную сферу, был задержан сотрудниками местного ФСБ.

По данным следствия, он получал взятки от руководителя стройфирмы за лояльное отношение к компании со стороны мэрии города. Из обещанной суммы вознаграждения в 15 млн рублей чиновнику успели передать около 3 млн.