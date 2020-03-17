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Алтайский краевой суд дал правовую оценку ареста вице-мэра Барнаула

Новости
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Алтайский краевой суд признал законным арест вице-мэра Барнаула Сергея Демина, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщает «Коммерсант-Сибирь» со ссылкой на источники близкие к следствию.

Из этого следует, что решением ведомства апелляционная жалоба защиты Демина была оставлена без удовлетворения. Отметим, что в марте текущего года решением Октябрьского районного суда, чиновник был отправлен в СИЗО.

Заместитель главы Барнаула, отвечающий за строительную сферу, был задержан сотрудниками местного ФСБ.

По данным следствия, он получал взятки от руководителя стройфирмы за лояльное отношение к компании со стороны мэрии города. Из обещанной суммы вознаграждения в 15 млн рублей чиновнику успели передать около 3 млн.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

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