Алтайские медики собираются бороться за права клиник и пациентов в Генпрокуратуре

Новости 09.04.2020 13:40 1828

Депутат Барнаульского городской думы, заместитель председателя комитета по социальной политике, доктор медицинских наук генеральный директор центра восстановительной медицины Алексей Маликов заявил, что готов привлечь генеральную прокуратуру и федеральные СМИ к проблеме отсутствия в Алтайском крае сейчас плановой медицинской помощи.

Вопрос не простой и касается пациентов не только частных клиник, но и муниципальных учреждений. Кроме того, медицинские учреждения просто не могут выполнить указ президента по сохранению занятости и заработной платы внушительному штату врачей, медсестер и остальных сотрудников. Но и пойти этим людям тоже некуда.

Про пациентов и медицинскую помощь

Алтайский край – один из регионов, который по сути прекратил всю плановую медицинскую помощь, за исключением случаев, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение состояния, угрозу их жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения хронических заболеваний.

В Минздраве пояснили, что вопрос о необходимости оказания плановой медицинской помощи решается в каждом конкретном случае индивидуально. Речь идет, к примеру, о таких моментах, как замена кардиостимуляторов.

Однако при таком подходе, уверен Алексей Маликов, большая часть «плановых пациентов» перейдет в разряд «экстренных».

«Мы получим резкий рост сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, туберкулеза и других, на фоне отсуствия их диагностики и выявления. А значит вовремя лечить их никто не начнет. Кроме того, плановые пациенты, например, гипертоники буквально через 2-3 недели при недостаточной врачебной помощи перейдут из плановой помощи в экстренную. Только куда они потом побегут? Часть площадей государственных клиник отведено под коронавирус», - спрашивает он.

Часть стоматологических клиник краевого центра также оказалась в непростой ситуации. В некоторых из них приняли решение выводить на дежурства по одному доктору, который будет принимать пациентов с острой болью. Как рассказала врач одной из них – строго контролируется время прихода на работу и ухода с нее.

«Пациенты пишут, звонят, а я ничем не могу помочь... Одни сказали, если нарветесь на проверку, штраф за наш счет. Но ведь и подводить работодателей не хочется», - говорит доктор.

Кто разрешит работать

Вчера президент рассказал о том, что регионам необходимо самостоятельно определить меры ограничения работы организаций на территориях. До этого в Указе президента № 239 от 2 апреля прямо говориться, что приостанавливается деятельность всех организаций «за исключением медицинских и аптечных». Аптеки – государственные и частные работают в прежнем режиме. А вот по отношению к клиникам эта мера почему-то не сработала.

Кстати, плановая помощь в отношении беременных в государственных клиниках ведется по-прежнему. Женщин заставляют на входе мерить температуру, заполнять анкету, в которой указывается, что будущая мама не была за границей, с вернувшимися оттуда не контактировала и что отрицает у себя синдромы ОРВИ. Дальше прием ведется в стандартном режиме. При этом женщины, наблюдающиеся в частных клиниках, возможности наблюдения своим доктором лишены – частным клиникам в нашем регионе такая деятельность запрещена.

«Медицинское сообщество очень ждало списка организаций, которым разрешат работать в период самоизоляции, — рассказывает Алексей Маликов. — Но медицинских организаций в нем нет».

Кстати, в Новосибирске частные клиники продолжают принимать пациентов. В Омске они также включены в региональный перечень организаций, которые продолжают работу в период ограничений.

Как выжить частным клиникам

Поскольку на федеральном уровне частным медицинским организациям работать разрешено, медицинские организации также не вошли в перечень сфер деятельности, которые требуют налоговой и кредитной поддержки.

«Нас не включили в этот перечень, нас просто закрыли на неопределенный срок. Считаю, что сейчас идет скрытая национализация. Потому что клиники платят крупные кредиты за дорогостоящее оборудование, где заложены помещения. Сейчас они не работают. Соответственно это все закроется и уйдет с молотка. Было какое-нибудь ООО, а через некоторое время на этом месте может появиться государственная поликлиника с готовыми врачами и оборудованием, купленная за бесценок. Ничего строить не надо, это ж какая экономия средств ОМС»? – эмоционально спрашивает депутат.

Однако, когда речь идет о выживании клиник, вопрос касается не только непосредственно бизнесмена, который стоит во главе такой организации. Только в «Пигмалионе» работают порядка 300 врачей. У всех есть семьи, о перспективе устроится на работу в государственные поликлиники сейчас не может быть и речи. По словам Маликова, у каждого из них заработная плата составляет 40-50 тысяч. То есть собственник ежемесячно выплачивает только заработной платы врачам 12-15 млн рублей. К этой сумме необходимо прибавить зарплаты среднему и младшему медперсоналу, налоги, арендную плату, выплаты по кредитам и лизингу.

«Что будет с нами через пару месяцев? К тому же не заплачены прошлогодние налоги. Эта ситуация тоже сложилась из-за того, что нас закрыли, мы перестали получать выручку и не смогли заплатить налоги за прошлый год. Теперь будем платить пени. И такая ситуация сложилась во многих частных клиниках. Никакой отсрочки нам нет - боремся», - говорит Алексей Маликов.

Маликов обещает подключить к алтайской ситуации федеральные СМИ и генеральную прокуратуру.

«Приказ нашего Минздрава говорит, что плановую помощь необходимо отодвинуть, в то время как указ президента говорит, что медицина должна работать. В Испании работают все частные центры, а у нас нет. Мы будем бороться, что сможем – то сделаем, - заключил депутат.

Не единственные

Такая ситуация сложилась не только в Алтайском крае. Национальная ассоциация негосударственных медицинских организаций уже отправила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой принять ряд мер, которые помогут медицинской отрасли пережить экономический кризис. Наряду с существенными экономическими мерами, члены ассоциации хотят упростить процедуру получения медпомощи для граждан.

Один из вариантов – допустить прием пациентов на лечение по программе государственных гарантий (ОМС, ВМП) на основании решения внутреннего междисциплинарного консилиума медорганизации при наличии показаний, а также наделить полномочиями организацию оформлять такое направление на основании решения консилиума.

Другие способы – отменить направления и позволить пациентам проходить обследование и/или лечение в рамках ОМС по их выбору в медорганизациях любой формы собственности, позволить частным клиникам участвовать в маршрутизации пациентов по амбулаторно-поликлинической помощи без прикрепления населения.