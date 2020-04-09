В Барнауле будут судить экс-начальника налоговой инспекции №14

Новости 09.04.2020 14:20 2121

Расследование уголовного дела в отношении экс-начальника алтайской налоговой службы завершено. Теперь дело будет рассматривать суд. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.

Речь идет о бывшем начальнике Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Алтайскому краю и его знакомого. Их задержали в октябре прошлого года, когда они получали полтора млн рублей взятки от предпринимателя из Бийска. Ему налоговики пообещали уменьшение суммы планируемых к доначислению налогов. Для этого нужно было передать им взятку в размере более трех млн рублей уполномоченному лицу сторонней налоговой инспекции, проводившей проверку. По мнению следствия, деньги никому они передавать не собирались.

Помимо этого, по данным следователей, налоговик незаконно получил имущество на сумму более 50 тысяч рублей от другого предпринимателя. Ему он обещал не проводить проверку в рамках декларационной кампании.

Дело рассмотрит Центральный районный суд Барнаула.