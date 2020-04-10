Оптимизация теплоснабжения: в Барнауле планируется модернизация котельных

Новости 09.04.2020 14:40 521

В ближайшие пять лет Сибирская генерирующая компания планирует модернизировать и закрыть часть котельных в Барнауле. К концу 2026 года в городе останется всего 29 малых теплоисточников. Сейчас их 34. Также компания переведет часть котельных с угля на газ, а некоторые — автоматизирует. В этом году работа начнется на 11 малых теплоисточниках.

Всего за пять лет СГК планирует:

Переключить две котельные на ТЭЦ;

Построить семь модульных котельных;

Реконструировать и перевести на газ четыре котельные;

Реконструировать 10 АСУТП; автоматизировать три котельные;

Вывести из эксплуатации одну котельную (ул. Гоголя, 16);

Переключить потребителей котельной на ул. Гоголя, 22б, на контур котельной на ул. Чехова, 24;

Реконструировать и перевести в водогрейный режим котельную на Змеиногорском тракте, 120п;

Реконструировать оборудование двух котельных.

Сейчас ведется разработка проектов по строительству новых котельных взамен тех, которые сейчас работают на угле. Это - модульные котельные в центре Барнаула: на улице Пушкина, 55а, и улице Чкалова, 194. Они отапливают по одному административному зданию. Топливом для новых теплоисточников станет природный газ. Газовая котельная на улице Гоголя, 57, будет автоматизирована: сотрудники СГК после окончания работ будут только контролировать состояние оборудования.

На котельных улицы Водников, 12а, улицы Чехова, 24, будет проведена реконструкция АСУТП с выводом контроля параметров работы на диспетчерский пульт. От этих источников тепло получают 19 домов, чуть меньше 800 жителей, а также поликлиника, два детских сада и школа.

В течение 2020 года изменения также коснутся котельных, расположенных по адресам:

Улица Гоголя, 16 и 22б - их переведут на теплоснабжение от котельной на улице Чехова, 25;

Улица Никитина, 22 - будет замещена мощностями ТЭЦ;

Улица Новосибирская, 44 - будет замещена мощностями ТЭЦ;

Улица Коммунаров, 57а. Будет изменен вид топлива (сжиженный газ заменят на природный).

«Большая часть таких котельных расположены либо в центре Барнаула, либо в густонаселенных районах. Реконструкция позволит улучшить экологическую обстановку в городе, а потребители получат стабильную и качественную услугу по теплоснабжению. Конечно, это наши самые оптимистичные планы, и мы будем стараться сделать максимальное количество работ. Но не исключаем, что они могут быть немного скорректированы с течением времени», - рассказал директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александр Гросс.

По расчетам, помимо повышения надежности производства тепла, после строительства модульных котельных снизится и объем выбросов в атмосферу. Старые котельные построены в 1960-х годах, они не снабжены нужным газоочистным оборудованием. Выбросы загрязняющих веществ от них в год составляют 21 тонну и 16,6 тонны, соответственно. После замещения эти показатели будут находиться на уровне 0,5 и 0,3 тонны. Ожидается, что к концу реализации проекта суммарная мощность всех объектов снизится на 4,3%, а присоединенная нагрузка, то есть количество необходимого потребителям тепла, уменьшится на 3,4%.

Ранее в Барнауле Сибирская генерирующая компания заместила 11 муниципальных котельных, которые снабжают теплом 22 тысячи человек. Жители были переведены на мощности ТЭЦ-3, что позволило сократить количество вредных выбросов на 248,8 тонны в год. Все эти работы — часть инвестиционного проекта, который СГК реализует благодаря тому, что город перешел на новый метод тарифообразования — «альтернативную котельную».