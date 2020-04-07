Чего от алтайского губернатора требуют в Instagram на этот раз?

Новости 09.04.2020 13:20 499

8 апреля губернатор Алтайского края опубликовал в Instagram пост, в котором сообщил об изменении мер по борьбе с коронавирусом. Традиционно, под постом появились комментарии, относящиеся к другой тематике. На этот раз подписчики массово требуют открыть парикмахерские и салоны красоты.

«Подскажите пожалуйста, когда можно выходить на работу салонам красоты? Мы все ИП , нам жить просто не на что, у нас у всех семьи, кредиты, долги!!! Нам финансовой поддержки нет от государства, подскажите как нам существовать? Мы что, самые распространители заразы? У нас обработка ещё лучше чем у магазинов», – гласит один из таких комментариев.

Тот же вопрос главе региона задали еще около десятка человек, в основном – женщины. Интересно, что на этот раз в комментариях, вообще, обсуждались преимущественно «женские» темы – как проходить осмотр беременным, как получить выплаты на детей и просьбы открыть бъюти-салоны.

Резонанса и явной реакции властей пока не наблюдается. Напомним, что на протяжении последнего времени жители края активно используют Instagram Виктора Томенко для освещения своих проблем и в качестве канала связи для просьб об их решении. После реализации нескольких подобных сценариев, активность губернаторского аккаунта снизилась, хотя ключевые события по-прежнему освещаются. Впрочем, это может быть связано и с борьбой с распространением коронавирусной инфекции, на которой в настоящее время сосредоточились усилия властей.