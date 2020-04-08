Жители Алтайского края в период самоизоляции перешли с гречки на яблоки и рис

Новости 09.04.2020 12:50 165

Жители Алтайского края в период вынужденной самоизоляции перестали скупать гречку и начали отдавать предпочтение рису, яблокам и другим продуктам. Рост спроса на данные позиции зафиксировало управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

«Зафиксировано повышение продаж риса, макаронных изделий, молока сгущенного, сахара, яблок до 6%. Ситуация с наличием товарных запасов в розничной сети стабильная. Товары в объектах торговли представлены в ассортименте, поставки осуществляются регулярно», - сообщили в управлении.

Кроме того, по части ситуации с ценообразованием, отмечается относительно низкий рост стоимости продуктов. За последние сутки рост средних цен по отдельным товарным группам сложился в основном в диапазоне 0,01 – 0,8%. Наибольший рост отмечается на лук репчатый (2,3%), яблоки (1,6%), также продолжился рост цен на яйцо куриное (1,5%).

Напомним, что ранее региональное УФАС сообщило, что в высоких ценах в ряде магазинов отсутствует нарушение закона, так как предприниматели самостоятельно формируют цены на продукт исходя из спроса и затрат на его транспортировку, хранение и прочее.

По данным оперативного штаба края по борьбе с коронавирусом на четверг, 9 апреля, под меднаблюдением в регионе находится 1159 человек. За последние сутки их добавилось 35. Пока в Алтайском крае зарегистрировано 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Шесть случаев за 8 апреля.