Собственники Бийского сахарного завода не договорились с крестьянами о сырье

Новости 09.04.2020 12:20 1674

Сроки запуска Бийского сахарного завода остаются необпределенными. Об этом на пресс-конференции рассказал вице-губернатор региона Александр Лукьянов.

«Компания-собственник планомерно ведет ремонтные работы и в этом году никто не говорит о запуске этого завода. Я думаю, что даже на следующий год говорить об этом будет рано, так как объем ремонтных работ там большой, - пояснил он.

Бийский сахарный завод был признан банкротом в марте 2016 года. Входящее в холдинг «Изумрудная страна» предприятие в сентябре 2017 года с торгов приобрела компания Санинвест.

Собственники планировали возобновить производство, а уже в 2020 году наладить переработку 1,8 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки. Однако уже понятно, что против планов компании играют не только объемы ремонтных работ