О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Внимание, школа! Коронавирус Поправки в Конституцию
Личный формат
Внимание, школа!
Коронавирус
Поправки в Конституцию

Собственники Бийского сахарного завода не договорились с крестьянами о сырье

Новости
1674
0

Сроки запуска Бийского сахарного завода остаются необпределенными. Об этом на пресс-конференции рассказал вице-губернатор региона Александр Лукьянов.

«Компания-собственник планомерно ведет ремонтные работы и в этом году никто не говорит о запуске этого завода. Я думаю, что даже на следующий год говорить об этом будет рано, так как объем ремонтных работ там большой,  - пояснил он.  

Бийский сахарный завод был признан банкротом в марте 2016 года.  Входящее в холдинг «Изумрудная страна» предприятие в сентябре 2017 года с торгов приобрела компания Санинвест.

Собственники планировали возобновить производство, а уже в 2020 году наладить переработку 1,8 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки.  Однако уже понятно, что против планов компании играют не только объемы ремонтных работ  

«Без привлечения ресурсов крестьянско-фермерских хозяйств или сельхозпредприятий говорить о производстве сахара не приходится. Оно будет просто неэффективным. На данном этапе диалога между собственниками завода и производителями нет», - резюмировал Лукьянов.

Автор: Политсиб.ру

Фото: altairegion22

Комментарии (0)

1000