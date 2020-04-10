Сенатор Белоусов: алтайские аграрии работают в штатном режиме

Новости 09.04.2020 11:55 328

Как отметил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов, несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за пандемии коронавируса аграрии Алтайского края в штатном режиме приступили к реализации очередной посевной кампании.

Сенатор сообщил, что в 2020 году по данным регионального Минсельхоза посевная площадь в крае составит 5,2 млн. га, что на 20 тысяч га выше уровня прошлого года. В том числе запланировано введение выбывших ранее из оборота 14,9 тысяч га пашни из 24,6 тысяч га неиспользуемых.

В степных районах региона в поле уже вышли агрегаты для ранневесеннего боронования. В середине апреля планируется начать сев ранних яровых и подсолнечника.

В целом готовность к проведению всего комплекса работ по посевной - высокая. Хозяйства в полном объеме обеспечены семенным материалом, объёмы приобретения минеральных удобрений превышают значение прошлого года более чем на четверть, нет перебоев с обеспечением АПК расходными материалами, техникой, оборудованием, запасными частями, горюче-смазочными материалами. По мнению сенатора в сложившихся условиях во время проведения посевной компании важно не допустить увеличения цен на ГСМ и обеспечить стабильность на рынке минеральных удобрений, сохранив объемы применения.

Сенатор также отметил, что текущая ситуация на продовольственном рынке в крае находится на постоянном контроле местных властей. Предприятия перерабатывающей промышленности, мукомольные предприятия, крупозаводы, в том числе и по переработке гречихи работают на полной загрузке. Сырье (зерно пшеницы, ячменя, овса, гречихи) для переработки практически с месячным запасом на складах присутствует в достаточном количестве. Вместе с тем, вызывает беспокойство отмеченный рост закупочных цен по пшенице и гречихе. Наибольший рост отмечен на зерно гречихи - на 818 руб./т. Цена пшеницы 3 класса выросла на 303 руб./т, 4 класса - 194 руб./т, фуражной - 113 руб./т.

Укрепление цен на зерновом рынке отмечается и по другим регионам Российской Федерации, что связано с повышенным спросом на продукты передела зерна. Вместе с тем, цены на зерно в Алтайском крае остаются ниже, чем в европейской части и южных регионах Российской Федерации и это, считает сенатор, результат своевременных мер по регулированию деятельности сельского хозяйства, предприятий сельхозмашиностроения, агроснабженческих организаций и сервисных центров, принятых руководством Алтайского края в период пандемии.

Для деятельности отрасли на сегодня в субъекте созданы все необходимые правовые основы функционирования в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции, - резюмировал парламентарий.