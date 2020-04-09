Коронавирус поразил ещё один регион Сибири

Новости 09.04.2020 11:15 2362

О восьми заразившихся сообщил глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол в своем Instagram. Это – четверо взрослых и четверо детей в возрасте от 8 месяцев до 12 лет. Симптомов и клинических проявлений болезни у них нет.

Источником заражения назван некий госслужащий, прилетевший из Москвы в Красноярск, а из Красноярска – в Тыву (21 марта). С ним контактировали 67 жителей села Ырбан. Восемь заболевших – это семья, у которой жил инфицированный. Установлено около 300 контактных лиц, у всех взяты анализы.

На территории всего района введен карантин – перекрыты все три дороги, ведущие к району, а также дороги между поселениями, въезд и выезд граждан запрещен, закрыты предприятия и.т.д.

На сегодняшний день в Сибири остался лишь один регион, в котором не выявлено случаев заражения коронавирусной инфекцией – это Республика Алтай. Всего в России осталось три таких субъекта: Алтай, Чукотка и Ненецкий автономный округ.