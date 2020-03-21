Новосибирский «Вектор» готовится испытать вакцину от коронавируса на людях

Новости 09.04.2020 9:55 757

Новосибирский государственный научный центр «Вектор» набрал 180 добровольцев для испытания вакцины от коронавируса, клинические испытания планируется начать в июне, передает «Континент Сибирь».

В центре «Вектор» разработаны прототипы вакцин, основанные на шести технологических платформах. Сейчас проводятся их испытания на лабораторных животных: мышах, кроликах, хорьках и низших приматов. До 30 апреля ученые планируют определить наиболее перспективный прототип и до 10 мая отработать технологию получения готовой лекарственной формы.

До 22 июня, по планам, центр проведет доклинические испытания, первая фаза клинических исследований намечена на 29 июня. Центру потребуются 180 добровольцев.

«Группы добровольцев уже набраны, более того, количество желающих участвовать в клинических исследованиях наших вакцин со всей России намного превышает тот минимум, который необходим для проведения данного исследования: у нас уже более 300 обращений», — уточнил гендиректор «Вектора» Ринат Максютов.