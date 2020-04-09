Губернатор Виктор Томенко определил, кому может оказываться плановая медицинская помощь

Новости 09.04.2020 8:40 2010

Глава региона внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения в Алтайском крае коронавирусной инфекции.

В соответствии с документом в Алтайском крае временно запрещается плановая госпитализация пациентов в медицинские организации стационарного типа, за исключением:

- пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года №715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»;

- пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью;

Временно запрещено посещение пациентами многопрофильных амбулаторно-поликлинических медицинских организаций в плановом порядке, за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение состояния, угрозу их жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения (декомпенсации) хронических заболеваний.

Указом Губернатора установлен временный запрет на плановую диспансеризацию и плановые профилактические осмотры населения, включая обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп, за исключением медицинских осмотров для трудоустройства на работу и осуществление профессиональной деятельности, не приостановленной настоящим указом, и медицинских осмотров по направлению призывной комиссии, для прохождения медико-социальной экспертизы, для получения справок об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Временно запрещена плановая вакцинация детского и взрослого населения, за исключением вакцинации новорожденных детей в родильных домах и перинатальных центрах.

Изменения в указе Губернатора Алтайского края также предписывают гражданам, прибывшим в Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова рейсами из Москвы, обеспечить самоизоляцию на срок 14 календарных дней со дня прибытия. Жители Алтайского края смогут пройти самоизоляцию в домашних условиях, жители, проживающие на территории других регионов Российской Федерации, - по месту прибытия, а в случае отсутствия условий для самоизоляции - в обсерваторе.

Все прибывшие на территорию Алтайского края из Москвы другими видами транспорта обязаны немедленно сообщать на горячую линию Роспотребнадзора о своем прибытии, месте, датах пребывания в Москве, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания.

Граждане, прибывшие в Алтайский край из Москвы, в случае появления любого ухудшения состояния здоровья обязаны незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, при этом необходимо сообщать врачам информацию о своем прибытии из города Москвы.

Изменения внесены в связи с принятыми 6 апреля решениями Координационного штаба при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сибирского федерального округа и постановлением главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю от 6 апреля «О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Алтайского края».