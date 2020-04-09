Школам разрешили закончить учебный год по итогам трех четвертей

Новости 09.04.2020 7:56 2916

Учащиеся 1-8 классов могут закончить учебу в этом году досрочно, часть учебных программ при этом будет перенесена на следующий год. Об этом сособщает ТАСС, со ссылкой на минпроссвещения.

«Регионы могут изменить календарный график или завершить учебный год для учащихся с первого по восьмой классы по результатам завершенных четвертей (триместров), учитывая результаты всероссийских проверочных работ, которые проведены в дистанционном формате и в сроки, установленные школой. Также регионы, если будет такая необходимость, могут рассмотреть вариант переноса части общеобразовательной программы этого учебного года на следующий, - говорится в сообщении.

А вот старшеклассникам регионы обязаны обеспечить проведение Основного государственного экзамена по двум предметам в очном формате и полноценную реализацию образовательных программ, в том числе используя дистанционные образовательные технологии и федеральные телевизионные каналы. В министерстве особенно подчеркнули, что старшеклассники должны получить все необходимые знания для подготовки к ЕГЭ и успешного освоения школьной программы.

Согласно рекомендациям министерства, работа школ будет выстраиваться исходя из конкретной эпидемиологической ситуации в регионе. Если она благоприятная, то учебные заведения смогут начать работу в штатном режиме, соблюдая всех санитарно-эпидемиологические требования. Среди них сокращение количества учащихся, находящихся в помещении, при помощи деления класса на группы, корректировка учебных планов и рабочих программ по предметам, сокращение учебного времени и акцент на освоение нового учебного материала.

Напомним, В Алтайском крае каникулы для школьников были продлены до 12 апреля. С 14 апреля регион должен перейти на дистанционное обучение.