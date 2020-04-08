«И эту заразу коронавирусную мы преодолеем!» - Президент Владимир Путин вновь обратился к россиянам

Новости 08.04.2020 21:06 1642

Во время совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России в режиме видеоконференции президент Владимир Путин снова обратился к жителям страны.

Во вступительной речи, адресованной главам регионов он рассказал о мерах поддержки субъектов федерации и непосредственно здравоохранения, экономики.

Медицина

Первостепенной задачей сегодняшнего дня он назвал наращивание ресурсов и возможностей медицинских учреждений.

«Необходимая федеральная поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регионы. В том числе более 33 миллиардов рублей направлено на развёртывание дополнительных специализированных, полностью оснащённых коек в больницах, инфекционных отделениях. Ещё порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле, - рассказал он и выразил надежду, что полные объемы медицинской помощи в стране все же не понадобятся.

При этом он поручил Министерству финансов дать регионам возможность «поступать гибко, концентрировать выделяемые ресурсы на тех проблемах, которые лучше видны на местах». При этом президент пообещал жестко спрашивать с глав регионов результаты.

Также по словам президента предусмотрены дополнительные выплаты врачам, медсёстрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. Средства из федерального бюджета на эти цели – более 10 миллиардов рублей – выделены и в ближайшее время поступят в регионы. Причем эти выплата касается всех работающих медиков. Работающим непосредственно с коронавирусными больными предусмотрена специальная федеральная выплата сроком на три месяца начиная с апреля.

«Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестёр – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей», - пояснил он.

Кроме того, президент обозначил еще одно решение, касающееся медицинских работников: «установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета. Так, как это сделано для личного состава Вооруженных Сил России.

При этом он также рассказал о том, что коечные фонды федеральных центров будут переданы в распоряжение регионов.

Экономика и профилактика

Президент напомнил о дополнительных полномочиях , которые были им переданы на уровень глав регионов. Он пояснил. Что принял такое решение исходя из того, что «сейчас действовать по какому-то единому шаблону не только неэффективно, но подчас и вредно». Таким образом территориям предоставлены возможности работать адресно и выверено, но останавливать экономику нельзя.

«Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, не взирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести. Обращаю внимание, даже в Москве с её плотностью населения, с концентрацией транспортных потоков, а значит и объективно большими рисками распространения инфекции, нет практически повсеместного закрытия предприятий – «всех под одну гребёнку», - подчеркнул президент.

Он заявил, что нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы.

«Сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию. Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо «грузить» разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности».

Новые решения Федерации

Первое. Мы уже снизили размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса в два раза – с 30 до 15 процентов. Сделали это, чтобы у предприятий появились дополнительные ресурсы для оплаты труда работников. Эта мера, как уже говорил, носит долгосрочный характер. В качестве экстренной, дополнительной помощи предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев – так, как мы это уже сделали для микропредприятий.

Второе. Для малого и среднего бизнеса мы предусмотрели и отсрочку по всем налогам, кроме НДС, также на ближайшие шесть месяцев. Однако специально обращал внимание Правительства после встречи с предпринимателями: не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придётся сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество, это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса. Поэтому реструктурируем такую задолженность. Её можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки.

Поручаю Правительству с участием Центрального Банка в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Она должна позволить компаниям максимально сохранять занятость, доходы сотрудников.

Помогать будут, прежде всего, тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если, тем не менее, люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им – тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объёме обслуживать свои кредиты. В этой связи ещё ряд мер.

Вчера подписал Указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно. Такие выплаты будут осуществлены уже в апреле, а также в мае и июне.

Второе. Также в июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет включительно. Однако если раньше семье надо было показать свой доход за прошлый год, чтобы получать выплаты, то сейчас, когда текущие доходы у многих «просели», нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам. Поэтому при определении нуждаемости президент предложил при начислении выплаты на детей от трёх до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.

Третье. Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей. Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке. Также он поручил отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.

Четвёртое. Особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, владимир Путин предложил также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать ещё по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

Пятое. В марте было дано поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Сегодня он поручил Правительству рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего количества людей.

Прогноз развития эпидемиологической ситуации

Владимир Путин пояснил, что ученые изучают опыт всех стран, которые также столкнулись с коронавирусной угрозой. В этой связи он пояснил, что самыми сложными, являются первые четыре-пять недель с начала эпидемии. Это значит, что для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели. В это время от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе.

«Мы, конечно, не можем с полной, «стопроцентной» уверенностью сказать, как будет развиваться ситуация в сфере здравоохранения, в экономике и у нас в стране, и в мире в целом. Но мы можем с большой долей вероятности прогнозировать, предвидеть возможные варианты развития обстановки, а значит, можем и обязаны на каждый из этих вариантов заранее разработать и иметь свой план действий, и тогда эти действия будут своевременными и эффективными», - сказал он.

Все пройдет

В конце вступительной речи президент обратился непосредственно к жителям страны: