УФАС по Алтайскому краю назвала законным повышение цен на лимоны в Барнауле

Новости 08.04.2020 19:00 1028

Житель Барнаула пожаловался в Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю. Предметом жалобы стала цена на лимоны в одном из магазинов. Она составила 450 рублей за кг. Ответ надзорного органа был опубликован в городском сообществе Barnaul 22.

Ведомство отметило, что рост цен зафиксирован по всей стране и не противоречит закону. В заявлении было сказано, что предприниматели сами формируют цену на товар исходя из затрат на поставку, хранение и наличие спроса.

Кроме того, в УФАС дали понять, что российский рынок фруктов, в том числе лимонов, зависит от импорта из стран Азии, а изменение цен быть вызвано снижением предложений поставщиков в связи с ограничениями, переменами в курсах валют и высоким спросом. Ведомство обнадежило, что в связи со снятием карантина объемы поставок нормализуются и цены стабилизируются.

Ранее в Барнаульских сообществах Вконтакте жители краевой столицы обвиняли местных предпринимателей в спекуляциях. Так, например местная жительница рассказала, как местный торговец фруктами пришел в один из магазинов торговой сети, приобрел почти все лимоны и имбирь, и в своем павильоне выставил их в два раза дороже.

Как сообщают «Ведомости», Около 45 % лимонов в Россию ввозят из Турции, 23 % - из Аргентины, 13 % - из ЮАР. Ранее также крупным поставщиком фрукта был и Китай, но с января текущего года Россельхознадзор ограничил такой импорт, поскольку в поставках не раз обнаруживались карантинные объекты – растения-вредителей, возбудители болезней и т. д. Кроме того, КНР также являлся главным поставщиком имбиря: по данным таможни, оттуда поступало около 60 % продукта. В связи с коронавирусом китайские компании ограничили экспорт и переключились на внутренний рынок.