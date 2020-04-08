«Оснащение, которое давно и не снилось» – как продвигается нацпроект «Культура» в Алтайском крае

Новости 08.04.2020 18:30 1617

По нацпроекту «Культура» на 2020 год Алтайскому краю выделено 102 млн рублей из федерального бюджета. Об этом рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на прошедшей 8 апреля (онлайн) пресс-конференции.

Ремонт ДК, виртуальные концерты и модельные библиотеки

Как сообщила Елена Безрукова, на выделенные деньги будет ремонтироваться Роднинский Дом Культуры, эта работа уже идет. Осенью будут открыты две модельные библиотеки – в Новоалтайске и «Южная» в Барнауле. В Яровом (на базе ДМШ) и Рубцовске (на базе библиотеки) откроются два виртуальных концертных зала.

По словам министра, выполнение той части национального проекта, которая касается ремонта и поставок оборудования, то она проблем не вызывает. По словам Безруковой, сложности возникли там, где подготовка, например, моделей библиотек, включала в себя обучение библиотекарей. Ведомством уже были куплены билеты для их поездки в Москву, но теперь ее придется отложить.

Баяны, аккордеоны, смычковые, щипковые...

10 музыкальных школ будут оснащены музыкальными инструментами, учебниками и оборудованием. Пять из учреждений их уже получили, в том числе, в Славгороде и Троицком. Каждой школе выделяется 4,4 млн рублей. Музыкальный колледж получит инструменты на сумму 10 млн рублей.

«Оснащение, которое, как говорится, давно этим школам и не снилось. Что касается инструментов, то все уже законтрактовано, часть уже поставлена, часть – в процессе поставки», – сообщила Елена Безрукова.

Список того, что на эти 4,4 млн рублей закупают музыкальные школы, согласован с Министерствами культуры – как региональным, так и федеральным. Большая часть суммы тратится на музыкальные инструменты. Кроме того, приобретаются компьютеры, микрофоны и прочее оборудование, а также солидный объем остро необходимой музыкальной литературы, которой всегда не хватает.

«Конечно, имея такие возможности, музыкальные школы в первую очередь заказывают дорогостоящие инструменты. Поэтому в любом комплекте в любой школе мы обязательно в этом списке найдем фортепиано, а иногда и не одно. А также другие инструменты: баяны, аккордеоны смычковые, щипковые...», – рассказала министр.

Напомним, экс-министр культуры РФ Владимир Мединский ранее заявлял о планах возрождения отечественного производства фортепиано. В связи с этим, по нацпроекту «Культура» регионам должны были выделяться средства на закупку инструментов у фактически создающихся заново с нуля российских производителей.