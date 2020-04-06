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Парламент Алтайского края изменил свой регламент, чтобы принимать важные законы удаленно

Новости
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Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания единогласно приняли изменения в Регламент АКЗС. Всего голосовало 60 депутатов, сообщает сайт АКЗС.

Таким образом, в период введения в регионе режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации депутаты смогут принимать краевые законы опросным способом.

Председатель АКЗС Александр Романенко уже подписал соответствующее постановление.

Ранее председатель правового комитета АКЗС Андрей Осипов в беседе с «Политсибру» объяснил, что пункт 1 статьи 60 Регламента АКЗС предлагалось изложить иным образом.

«То есть закрепить в нем возможность проведения опросов депутатов по вопросу принятия законов Алтайского края, но только в период введения на территории края режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».

Дополнить норму об опросном голосовании соответствующим исключением было предложено, чтобы в экстренной ситуации предусмотреть возможность принимать краевые законы и поправки в них, не собирая сессию.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: акзс

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