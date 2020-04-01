Мишустин разрешил всем лабораториям в России делать тесты на коронавирус

Новости 08.04.2020 17:20 961

Правительство России дало добро на проведение тестов на коронавирус всем государственным и частным лабораториям в России. Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает ТАСС.

Глава российского правительства отметил, что государство имеет возможность обеспечить себя тестами. По его словам, российская сторона направила свои тест-системы в более чем 30 стран мира.

В понедельник, 6 апреля, премьер проинформировал, что тестирование на коронавирус будет оплачиваться из Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ранее стало известно, что по стране будет доступен платный сбор анализов для всех желающих, который будет проводить Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора. Цена теста составит 1250 рублей.

Напомним, что 1 апреля, во время пресс-конференции зампредседателя правительства Алтайского края Ирины Долговой заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина сообщила, что решается вопрос о бесплатной добровольной сдаче тестов на коронавирус. Она пообещала, что вопрос будет решен в ближайшее время, однако пока ничего не изменилось.