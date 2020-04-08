Когда и как пройдут «Музейная ночь» и «Бессмертный полк» в Алтайском крае?

Новости 08.04.2020 16:30 1808

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова рассказала, как в регионе планируется организовать крупные культурно-массовые мероприятия, такие как «Музейная ночь», «Бессмертный полк» и др.

«Этот день мы приближали как могли...»

«Мы прекрасно понимаем, что вероятность проведения любых массовых мероприятий в начале мая стремится к нулю», – признала министр.

По ее словам, в сети активно обсуждается формат возможного проведения «Бессмертного полка» в онлайн-формате. Возможность рассказать историю о своем близком ушедшем воине, опубликовать его фотографию и тем почтить его память, есть на сегодняшний день практически у всех. Елена Безрукова также напомнила, что 2020 год – это год Памяти и славы, поэтому события, связанные с Великой Отечественной Войной и Победой в ней, будут актуальны не только в мае, но и на протяжении всего года.

«Поэтому, у нас есть все основания перенести ряд мероприятий на более поздние сроки. Например, уже сейчас могу сказать, что та премьера «Севастопольского вальса», которую планировал показать наш театр, уже перенесена на осень. Некоторые большие серьезные выставочные проекты, думаю, тоже сможем показать после лета», – рассказала руководитель культурного ведомства.

Министр заверила, что о судьбе всех крупных мероприятий граждане будут информироваться отдельно.

Шукшинские дни и культурные ночи

По «Рождественским чтениям» и «Шукшинским дням на Алтае» решения пока еще не приняты.

«Как правило, в апреле к ним уже шла подготовка. Естественно, уже сейчас мы понимаем, что провести их в полном масштабе будет невозможно. Проводить ли их вообще, или в каком-то ограниченном формате, мы определим в мае-июне», – рассказала Елена Безрукова, добавив, что шукшинский фестиваль входит в план мероприятий, финансирующихся федеральным Минкультом, позиция которого тоже повлияет на окончательное решение.

«Краевые дельфийские игры», которые традиционно проходят в июне, планируется перенести на следующий год. В мае отменены музейная и библиотечная ночи. При этом, «Музейная ночь», вероятнее всего, будет проведена одновременно со всероссийской акцией «Ночь искусств» – в ночь с 3 на 4 ноября.

«Мы объединим ее с «Музейной ночью», потому что все равно все учреждения задействованы», – пояснила Безрукова.

Относительно «Музейной ночи» возник вопрос, касающийся возможности проведения ее в онлайн-формате, поскольку температура воздуха в начале ноября вряд ли будет комфортной для «народных гуляний». Однако, глава алтайского Минкульта ответила, что не видит в этом смысла.

«Я не вижу смысла проводить ее в онлайн-режиме – вся привлекательность «Музейной ночи» заключается в том, чтобы было активно, много, интересно, шумно. Поэтому, что такое «в онлайн-режиме»? Мы вам покажем коллекции? Или видео с прошлой «Музейной ночи»? Это мы можем делать и в обычном режиме, не делая из этого какую-то отдельную акцию. Мне кажется, что вся изюминка «Музейной ночи» в том, что это – такая большая музейная тусовка, которая в онлайн-формате не пройдет», – пояснила министр.