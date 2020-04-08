Бывший главврач обвинил Минздрав Алтайского края во лжи

Новости 08.04.2020 15:40 3552

Общественник и бывший главврач Егорьевской ЦРБ Серегей Шуленин обвинил министерство здравоохранения Алтайского края в искажении действительности. Об этом он заявил в беседе с «Политсибру».

Суть разногласий прежняя – отсутствие или наличие профильной лицензии у Шелаболихинской туберкулезной больницы.

Отметим, что ранее Шуленин обратился в прокуратуру Алтайского края с целью проведения проверки Лебяженской туббольницы, по итогам которой министру здравоохранения края Дмитрию Попову было выдано предписание по факту нарушения Федерального законодательства.

Прокуратура: главе Минздрава Алтайского края Дмитрию Попову выдано предписание Новости 04.03.2020 12:10 Проверка подтвердила факты отсутствия лицензий в двух больницах 66

Тогда речь также шла о наличии необходимой лицензии у туберкулезной больницы в селе Лебяжье.

«Что касается Шелаболихинской больницы, то и там отсутствует соответствующая лицензия, - уверен Шуленин. – Минздрав прислал мне ответ на обращение в прокуратуру, где они сообщили о наличии у больницы лицензии по профилю фтизиатрия в условиях стационара. Однако, почему-то в их же приказе от 8 мая 2019 года речь идет о наличии лицензии при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях. А это совершенно разные вещи. Они выдают желаемое за действительное. Короче говоря – врут».

Общественник отметил, что в своем ответе министерство ссылается именно на приказ от 8 мая 2019 года.

Напомним, что ранее Шуленин сообщил, что лицензия отсутствует и у Лебяженской туббольницы, где за первые три месяца работы умерло несколько человек. По словам общественника, если бы Росздравнадзор провел проверку, то дело бы закончилось возбуждением уголовного дела по ч. 2 ст. 235 или по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, которое повлекло смерть человека).