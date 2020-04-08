Алтайские спасатели ожидают начало подтопления некоторых поселений уже в ближайшие сутки

Новости 08.04.2020 15:20 2173

В Алтайском крае продолжается вскрытие рек. В ближайшие двое суток ожидается вскрытие Чумыша в районе села Ельцовка, в связи с чем продолжится подъем уровня воды.

«Возможно достижение опасной отметки (опасная отметка 320 см над нулем поста), подтопление прибрежных территорий населенных пунктов. Также в период с 9 по 11 апреля на реке Чапша в районе села Красногорское продолжится подъем уровня воды, возможно достижение опасной отметки (опасная отметка 600 см над нулем поста), подтопление прибрежных территорий населенных пунктов», - сообщает пресслужба регионального МЧС.

Напомним, в регионе работают группы спасателей, проводящих профилактические мероприятия - рассчистка рек и водоотводных каналов, разведка, мониторинг уровня воды.

«Сотрудниками Главного управления МЧС России по Алтайскому краю совместно со специалистами института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук проведена оценка снегозапаса в горах Алтайского края. Полученные данные позволят скорректировать прогноз развития паводковой ситуации в регионе, а также проводимый комплекс превентивных мероприятий по защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного характера обусловленных паводком», - отметил заместитель начальника отдела защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Максим Залюбовский.

В селе Николаевка Поспелихинского района специалисты Главного управления МЧС России по Алтайскому краю совместно с представителями местной администрации провели осмотр мест возможного подтопления и пообщались с жителями, дома которых в прошлых годах подтапливало выходившей из берегов реки Поперечная.