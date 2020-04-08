Алтайские спасатели ожидают начало подтопления некоторых поселений уже в ближайшие сутки

В Алтайском крае продолжается вскрытие рек. В ближайшие двое суток ожидается вскрытие Чумыша в районе села Ельцовка, в связи с чем продолжится подъем уровня воды.
«Возможно достижение опасной отметки (опасная отметка 320 см над нулем поста), подтопление прибрежных территорий населенных пунктов. Также в период с 9 по 11 апреля на реке Чапша в районе села Красногорское продолжится подъем уровня воды, возможно достижение опасной отметки (опасная отметка 600 см над нулем поста), подтопление прибрежных территорий населенных пунктов», - сообщает пресслужба регионального МЧС.
Напомним, в регионе работают группы спасателей, проводящих профилактические мероприятия - рассчистка рек и водоотводных каналов, разведка, мониторинг уровня воды.
«Сотрудниками Главного управления МЧС России по Алтайскому краю совместно со специалистами института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук проведена оценка снегозапаса в горах Алтайского края. Полученные данные позволят скорректировать прогноз развития паводковой ситуации в регионе, а также проводимый комплекс превентивных мероприятий по защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного характера обусловленных паводком», - отметил заместитель начальника отдела защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Максим Залюбовский.
В селе Николаевка Поспелихинского района специалисты Главного управления МЧС России по Алтайскому краю совместно с представителями местной администрации провели осмотр мест возможного подтопления и пообщались с жителями, дома которых в прошлых годах подтапливало выходившей из берегов реки Поперечная.
«Последние пять лет, действительно, вода доходила до домов. В этом году снега очень много выпало, мы переживали. Но приняли все необходимые противопаводковые меры: очистили все водостоки к середине марта. Алейской бригадой военных были проведены взрывы льда на затороопасных участках реки. Совместно с администрацией района объезжали, смотрели все места, подверженные затоплению, проводили беседы с жителями. Но природа сделала свои выводы, снег растаял, лед сошел и подтоплений не было», - отметили представители сельской администрации.