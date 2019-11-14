Работники алтайских учреждений культуры гарантировано получат только урезанную зарплату

В связи с пандемией коронавируса, на самоизоляцию отправились более 9 тысяч работников культуры. Что будет с их зарплатами и отпусками и как власти намеренны поддерживать отрасль, рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на прошедшей 8 апреля (онлайн) пресс-конференции.
По ее словам, некоторые сотрудники занимаются тем же, чем и всегда – это бухгалтеры, пресс-секретари и прочие, работающие за компьютером. Но всех перевести на удаленную работу невозможно. Сильнее всего пострадали театральные и концертные учреждения.
«Артисты и музыканты не прекращают самоподготовку. Где-то с ними занимаются режиссеры, музыкальные руководители (техника речи, вокальное мастерство). Но репетировать полным составом они не могут», – пояснила Елена Безрукова.
Безрукова отметила, что зачастую 25% всего объема финансирования театрально-концертных учреждений составляли деньги, вырученные от продажи билетов. Этот источник на данный момент отсутствует, поэтому работникам гарантируется лишь та часть зарплаты, которая обеспечена бюджетом. Внебюджетные надбавки просто не из чего начислять.
При этом, министр отметила, что, благодаря принятию на днях соответствующего правительственного постановления, бюджетное финансирование стало возможным не урезать. Также Елена Безрукова опровергла слухи о том, что сотрудники были отправлены в отпуска без содержания.
«Если человек может работать удаленно – он работает. Если такой возможности нет, то ему ставятся в табеле выходные дни, и они оплачиваются», – заверила министр.
Что касается плановых отпусков, то они, по словам Безруковой, преимущественно сохранятся. Сотрудники некоторых уже ушли в оплачиваемые отпуска на период карантина. Но это – меньшая часть.
«Вероятнее всего, когда закончится апрель, большую часть артистического состава будет целесообразней отправить в отпуска, потому что, во-первых, нет уверенности в том, что в мае ситуация коренным образом изменится. А если эпидобстановка и улучшится, то запрет на массовые мероприятия, скорее всего, будет отменен в последнюю очередь. К тому же, май – это конец сезона, зрителей в этот период почти нет», – заявила министр.
Елена Безрукова сообщила, что федеральный Минкульт уже запросил данные о недополученных учреждениями культуры доходах. Вопрос их компенсации пока прорабатывается.
Что касается строительства Художественного музея и театра кукол «Сказка», то по первому объекту планы не изменились, а для завершения внутренних работ в «Сказке» средств не хватает. Будут ли они выделены, пока неясно – проект в настоящее время еще проходит госэкспертизу.
Как будет удерживаться интерес зрителя в 2020 году
Как вы хотели чтоб кто-то пировал , а кто то последнее доедал?!
Такой заголовок статьи и улыбка министра это издевательство над работниками культуры или это радость министра?