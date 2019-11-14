Работники алтайских учреждений культуры гарантировано получат только урезанную зарплату

Новости 08.04.2020 14:15 937

В связи с пандемией коронавируса, на самоизоляцию отправились более 9 тысяч работников культуры. Что будет с их зарплатами и отпусками и как власти намеренны поддерживать отрасль, рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на прошедшей 8 апреля (онлайн) пресс-конференции.

По ее словам, некоторые сотрудники занимаются тем же, чем и всегда – это бухгалтеры, пресс-секретари и прочие, работающие за компьютером. Но всех перевести на удаленную работу невозможно. Сильнее всего пострадали театральные и концертные учреждения.

«Артисты и музыканты не прекращают самоподготовку. Где-то с ними занимаются режиссеры, музыкальные руководители (техника речи, вокальное мастерство). Но репетировать полным составом они не могут», – пояснила Елена Безрукова.

Зарплаты артистов за апрель

Безрукова отметила, что зачастую 25% всего объема финансирования театрально-концертных учреждений составляли деньги, вырученные от продажи билетов. Этот источник на данный момент отсутствует, поэтому работникам гарантируется лишь та часть зарплаты, которая обеспечена бюджетом. Внебюджетные надбавки просто не из чего начислять.

При этом, министр отметила, что, благодаря принятию на днях соответствующего правительственного постановления, бюджетное финансирование стало возможным не урезать. Также Елена Безрукова опровергла слухи о том, что сотрудники были отправлены в отпуска без содержания.

«Если человек может работать удаленно – он работает. Если такой возможности нет, то ему ставятся в табеле выходные дни, и они оплачиваются», – заверила министр.

Представление окончено, расходитесь!

Что касается плановых отпусков, то они, по словам Безруковой, преимущественно сохранятся. Сотрудники некоторых уже ушли в оплачиваемые отпуска на период карантина. Но это – меньшая часть.

«Вероятнее всего, когда закончится апрель, большую часть артистического состава будет целесообразней отправить в отпуска, потому что, во-первых, нет уверенности в том, что в мае ситуация коренным образом изменится. А если эпидобстановка и улучшится, то запрет на массовые мероприятия, скорее всего, будет отменен в последнюю очередь. К тому же, май – это конец сезона, зрителей в этот период почти нет», – заявила министр.

Будет ли господдержка?

Елена Безрукова сообщила, что федеральный Минкульт уже запросил данные о недополученных учреждениями культуры доходах. Вопрос их компенсации пока прорабатывается.

Выпадающие доходы театров по Алтайскому краю за март составили до 7 млн рублей, музеев – примерно, 0,5 млн рублей. Наиболее существенные потери понесли муниципальные ДК.

Что касается строительства Художественного музея и театра кукол «Сказка», то по первому объекту планы не изменились, а для завершения внутренних работ в «Сказке» средств не хватает. Будут ли они выделены, пока неясно – проект в настоящее время еще проходит госэкспертизу.