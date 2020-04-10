Клиенты АО «Алтайэнергосбыт» все чаще выбирают дистанционное обслуживание

Новости 09.04.2020 9:30 376

АО «Алтайэнергосбыт» фиксирует увеличение количества клиентов-физических лиц, которые выбирают дистанционные способы взаимодействия с компанией, в том числе оплата электроэнергии, передача показаний приборов учёта, консультации по вопросам энергоснабжения, заказ электротехнической продукции и энергосервисных услуг.

АО «Алтайэнергосбыт» напоминает, что своевременная оплата потреблённого ресурса способствует поддержке стабильного и надёжного обеспечения электроэнергией всех потребителей Алтая! А передача показаний счётчика до 25-го числа расчётного периода позволит избежать возможного роста затрат на энергоснабжение.

Наибольшим онлайн-функционалом обладает сервис «Личный кабинет клиента» (ЛК) на сайте компании. Чтобы зарегистрироваться нужно сделать всего три шага.

Регистрация. В форме регистрации нужно указать ФИО, телефон и адрес электронной почты, придумать пароль. На указанный при регистрации номер мобильного телефона будет направлено sms-сообщение с кодом подтверждения, который необходимо будет ввести в появившееся окно для ввода и таким образом завершить процедуру регистрации. Чтобы в дальнейшем иметь возможность заходить в личный кабинет по адресу электронной почты необходимо также осуществить подтверждение регистрации, перейдя по направленной на указанный e-mail ссылке. Авторизация. Для входа в личный кабинет зарегистрированному пользователю необходимо ввести номер мобильного телефона (либо e-mail, при условии его подтверждения) и пароль, указанный при регистрации. Добавление лицевого счёта. Для подключения лицевого счёта нужно нажать на кнопку «Добавить лицевой счёт».

Для удобства на странице в левом нижем углу размещена "Инструкция пользователя", описывающая полные условия регистрации и использования ЛК.

После регистрации вы сможете ежемесячно передавать показания счётчика, оплачивать электроэнергию банковской картой без комиссии, смотреть историю начислений и оплат, участвовать в дисконтных акциях на приобретение электротехнического оборудования и энергосервисных услуг, оказываемых АО «Алтайэнергосбыт». Здесь же можно задать все интересующие вопросы, оставить отзывы и предложения для улучшения работы.

Кроме того, оплатить электроэнергию можно с помощью электронного сервиса «Сбербанк Онлайн» (в том числе с использованием услуги «Автоплатёж») и через Систему «Город».

Показания прибора учёта также принимаются следующими способами:

- по бесплатному телефону контактного центра АО «Алтайэнергосбыт» - 8 800 350 5566 (часы работы: понедельник-пятница с 8:00 до 20:00, суббота-воскресенье с 8:00 до 16:00);

- через «Интернет-приёмную» на корпоративном сайте АО «Алтайэнергосбыт»;

- по электронной почте energo@altaiensb.com, указав в теме письма сообщение в следующем формате:

<Лицевой счёт абонента><Пробел><Показания>;

- отправив sms-сообщение на мобильный номер +7 9037672204 в формате:

<Лицевой счёт абонента><Пробел><Показания>.

С начала текущего года набирает популярность интернет-магазин АО «Алтайэнергосбыт», где представлен широкий ассортимент электротехнической продукции: измерительное и отопительное оборудование, светотехническая и кабельно-проводниковая продукция, электроустановочные изделия и многое другое. Здесь также возможно заказать и оплатить весь спектр энергосервисных услуг.

Кроме того, заказать услуги можно следующими способами:

- на корпоративном сайте компании;

- по бесплатному телефону контактного центра АО «Алтайэнергосбыт» - 8 800 350 5566.

Также в целях повышения клиентоориентированности и качества обслуживания, на сайте энергокомпании функционирует сервис «Напишите генеральному директору», где можно оставить свои замечания или предложения по улучшению работы АО «Алтайэнергосбыт».