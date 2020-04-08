Депутат Госдумы Наталья Кувшинова передала партию защитных масок барнаульскому Горэлектротрансу

Новости 08.04.2020 14:50 4

Депутат Госдумы от Алтайского края, «единоросс» Наталья Кувшинова приобрела на одном из предприятий региона более 2000 защитных тканевых многоразовых масок и передала их «Горэлектротрансу», чтобы обеспечить работников необходимыми средствами защиты. Маски многоразовые - их можно стирать, утюжить и надевать снова.

«Продуктовые магазины и общественный транспорт – одни из тех мест, где и сегодня, в условиях самоизоляции, остается много людей. Поэтому работникам общественного транспорта важно носить маски как для своей безопасности, так и для безопасности пассажиров, которые в сегодняшние дни продолжают работать и пользоваться общественным транспортом, - отметила Наталья Кувшинова.

Ежедневно трамваи и троллейбусы Барнаула перевозят порядка 40 тысяч пассажиров. Кондукторы и водители транспортных средств находятся в зоне риска. По словам директора предприятия МУП «Горэлектротранс» Николая Петряшина, в день на маршруты выходят 400 водителей и кондукторов, для обеспечения их безопасности предприятию ежедневно нужно большое количество средств защиты.

Тем не менее пока в регионе ситуация с обеспечением средств индивидуальной защиты остается сложной. Поэтому на предприятии помощи депутата особенно рады.

«На работу одной смены их необходимо минимум 1600 защитных масок, чтобы иметь возможность менять их каждые 2-3 часа. Мы подсчитали, в месяц – это порядка 60 тысяч штук. Сегодня, когда в свободной продаже эти средства защиты найти сложно, мы ищем поставщиков, заключаем договоры, обеспечиваем людей масками, что называется «с колес, - рассказал Николай Петряшин. – Поэтому любая помощь для нас в эти дни особенно ценна».

Маски на предприятие доставил руководитель Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутат АКЗС Денис Голобородько. Он рассказал о работе партии в условиях пандемии коронавируса.

«В региональном отделении «Единой России» работает ситуационный центр и совместно с ОНФ, Алтайским центром развития добровольчества, общественными движениями «Волонтеры - медики» и «Волонтеры Победы» создан Единый волонтерский штаб. Во время выездов к пенсионерам и маломобильным людям наши волонтеры передают им, в том числе, и защитные маски. Депутаты фракции «Единая Россия» краевого Законодательного Собрания, Государственной Думы оказывают всестороннюю поддержку населению, лично передают средства индивидуальной защиты в социальные учреждения. Так, например, депутат АКЗС Дмитрий Аганов выделяет муниципальных организациям средства для дезинфекции помещений, депутат Госдумы Александр Прокопьев предоставляет антисептические средства в медицинские учреждения и волонтерский штаб. Если завтра возникнет другая проблема, мы будем искать её решение – работа партии по поддержке граждан и социальных учреждений продолжается. Но вместе с тем будем надеяться, что дефицит масок в регионе скоро исчезнет, как и причина, по которой они понадобились в таком количестве», - заключил Денис Голобородько.