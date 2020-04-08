Жителям Барнаульских многоэтажек придется заплатить за дополнительную дезинфекцию подъездов?

Новости 08.04.2020 13:50 2631

Многие жители Барнаула продолжают жаловаться на свои управляющие компании, которые переложили на них обязанность по санитарной обработке подъездов. Ряд фото с объявлениями в подъездах горожане опубликовали в социальных сетях.

Например, жительница дома по адресу Взлетная, 47 разместила в своей социальной сети требование УК «ЖСК 148», протереть дверные ручки и кнопки лифта в целях собственной безопасности.

«Политсибру» обратился за комментарием в организацию «ЖСК 148». Там изданию объяснили, что во всех их домах проводится ежедневная уборка дезинфицирующими средствами, которые были в наличие ранее, а объявление для жильцов носит рекомендательный характер о дополнительных мерах.

«У нас техничка все убирает. Понятно, что теперь нужно чуть больше ей платить за это, ну а что поделать. Специальным раствором все обрабатывает. Объявления развесили, чтобы жильцы не забывали тоже протирать ручки дверей и кнопки лифтов в качестве дополнительной меры безопасности. Мы ни в коем случае не принуждали жильцов самостоятельно заниматься санобработкой помещений», - заявила руководитель УК.

Также она предположила, что усиленное обслуживание дома в период угрозы распространения коронавирусной инфекции может привести к незначительному росту тарифов.

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Отметим, что ранее мэрия Барнаула порекомендовала управляющим организациям заняться санобработкой подъездов. Сообщение об этом появилось еще 31 марта. УК должны были продезинфицировать дверные ручки, перила, кнопки лифта и домофона. Позднее администрация краевой столицы отчиталась о том, что организации приступили к выполнению соответствующих работ. Это подтверждают жильцы многих домов. Например, жительница дома по адресу Шукшина, 4 рассказала «Политсибру», что в среду, 8 апреля в их доме назначена дезинфекция подъезда. Об этом говорилось в соответствующем объявлении.

Однако, пока не все УК в городе ответственно отнеслись в рекомендациям мэрии. В многоквартирном доме на Северо-Западной, 81 жильцы сказали, что объявлений никаких нет, зато весь дом засыпан средством от тараканов. Тем временем, по словам экспертов проблема, вероятнее всего, получит новый виток: вопрос, где взять средства на дополнительные меры дезинфекции пока открыт.

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Эксперт в сфере ЖКХ и депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Людмила Суслова рассказала «Политсибру», что для полноценной обработки УК обязаны нанимать профильные организации, но вопрос здесь заключается в другом.

«Я сомневаюсь, что в тарифе УК заложены эти средства. Никто ведь не ожидал такого развития событий. Санобработка это удовольствие не из дешевых, поэтому не ясно где брать эти деньги. Понятно, что власти дали распоряжение, но деньги-то надо где-то брать на эти цели. Наверное, каждой УК нужно решение принимать совместно с жителями своих домов, либо перераспределить имеющиеся ресурсы, получив согласие у собственников», - объяснила депутат АКЗС.

По ее словам, у каждой УК в тарифе заложена полная санобработка для предупреждения возникновения различных насекомых и грызунов. Такое мероприятие осуществляется раз год-два.

«Думаю, у УК нет лишних средств для проведения дезинфекции подъездов. Сложно сказать, какой выход из ситуации им выбрать. Нужно подумать над возможностью разового платежа с жильцов или перераспределения заложенных средств на запланированную санобработку. Естественно нужно провести собрание с жильцами и обсуждать перераспределение по тарифам», - пояснила Суслова.

Напомним, что по данным на среду, 8 апреля, в Алтайском крае зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусом. Край по данному показателю находится на втором месте по Сибири, уступая лишь Красноярскому краю.