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Родители алтайских школьников беспокоятся о переходе на дистант в связи с отсутствием интернета в селах

Новости
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В Алтайском крае  каникулы школьников продлены до 12 апреля.  В понедельник 13  апреля все школы региона перейдут на дистанционное обучение. Однако в некоторых учебных заведениях пробные дистанционные занятия уже начаты.

Они проводятся по инициативе самих учителей и только в тех классах, родители которых согласились на такую форму работы.  Первые же дни показали основные проблемы. с которыми столкнуться ученики, родители и учителя, когда массовое дистанционное обучение начнется во всем регионе: платформы, на которых планируется проводить обучение виснут и отказываются работать по нескольку часов из-за большого наплыва посетителей. Впрочем, некоторым родителям волнуют более серьезные проблемы.  По информации официального сайта региона, на краевую "горячую линию" по вопросам организации обучения в период повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции, поступило более 500 звонков. Основная масса вопросов касается отсутствия технических возможностей обучающихся, ведь в некоторых населенных пунктах края часты перебои с интернетом.

Операторы «горячей линии» поясняют, что дистант можно организовать не только через интернет и подобные вопросы нужно решать непосредственно со школой.

«Даже в отдаленных деревнях, без гаджетов и интернета, есть возможность получать задания и консультации по стационарному телефону или в рабочую тетрадь», - поясняет Минобр.

О том, что для получения задания в тетрадь, необходима личное взаимодействие ученика или родителя с учителем не сообщается. При этом также опускается вопрос подачи нового материала альтернативными методами.

Кроме того, в Министерстве образования и науки Алтайского края отметили, что много вопросов поступает по работе детских садов. В дошкольных образовательных организациях до 30 апреля функционируют только дежурные группы для детей, чьи родители обеспечивают непрерывное функционирование систем жизнеобеспечения населения. Этот вопрос также актуален в связи с расширившемся перечнем организаций, которые могут возобновить работу после последних уточнений краевых ограничений.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

Комментарии (1)

1000

Селянин

Поживем увидим. Сейчас главное победить болезнь. Здоровье детей важнее. А опыт дистанционного обучения навряд ли будет лишним

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