СГК благоустроит 287 участков в Алтайском крае

Новости 08.04.2020 12:35 387

Сибирская генерирующая компания готовится благоустроить 287 участков в Алтайском крае: 18 – в Бийске, 74 – в Рубцовске и 195 – в Барнауле. На этих участках в осенне-зимний период проводились ремонты теплосетей. Приступить к работам энергетики планируют в начале мая.

По правилам, после ремонта теплоснабжающая организация выполняет благоустройство участка до первоначального состояния. В осенне-зимний период там, где проводится текущий ремонт теплосетей, энергетики благоустраивают объект до безопасного для жителей состояния, а весной полностью завершают работы.

В этом году СГК планирует приступить к благоустройству в мае. Срок начала работ во многом зависит от погодных условий. Благоприятные погодные условия прописаны в строительных нормах и правилах (СНиП РФ). Главные из них: сухая и теплая погода, растаявший и не сильно увлажненный грунт.

Фронт работ по благоустройству в указанных городах практически одинаковый. Везде предстоит восстановить асфальт, а на некоторых объектах привести в порядок тротуарное покрытие – плитку или бортовые элементы. Кроме этих работ, в Барнауле будет уложен поврежденный при зимнем ремонте газон, а демонтированные архитектурные элементы возвращены на месте.

Контролировать выполнение работ будут представители профильных управлений и комитетов городской администрации, а также управляющие организации. Благоустройство будет считаться завершенным после проверки качества выполненных работ и закрытия ордера. Происходит это, как правило, в первой половине лета.