Заградительные меры: почему дешевый бензин не может попасть в Алтайский край

Новости 08.04.2020 11:55 1848

Правительство РФ намерено запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы дешевый иностранный бензин не попал на внутренний рынок, передает РБК.

Инициатива исходит от Минэнерго и зампреда правительства Юрия Борисова. Запрет будет введен в самое ближайшее время – в апреле – и продлится, ориентировочно, до сентября.

Юрий Матвейко, вице-президент Российского топливного союза, депутат АКЗС, прокомментировал для «Политсибру» данную инициативу. По его словам, жители Алтайского края вряд ли ощутят на себе какой-то эффект от этого решения.

«Это – заградительная мера, так делается во многих странах. К тому же, то, что бензин называют дешевым, не говорит о том, что цена на него – будет значительно ниже. Топливо с европейских НПЗ, при сегодняшней цене на нефть, будет дешевле на 2-3 рубля, и то – для европейской части России. Если везти его к нам, то из-за логистических издержек оно окажется значительно дороже, чем на Омском или Ачинском НПЗ – слишком велико транспортное плечо», – пояснил Юрий Матвейко.

Также депутат добавил, что более 70% цены топлива составляют налоги и акцизы, в связи с чем, импортируемое топливо после обложения его налогами, опять же, станет дороже отечественного. По его словам, стоимость нефти на мировых рынках растет, а 9 апреля ожидается очередное собрание ОПЕК+. Если нефтедобывающим странам удастся договориться о сокращении добычи нефти, то цена на нефть снова может вернуться к привычным значениям.