На каких железнодорожных вокзалах и станциях Алтайского края наносят разметку социальной дистанции

Новости 08.04.2020 11:30 1240

На железнодорожных станциях и вокзалах Алтайского края региона Западно-Сибирской железной дороги наносят разметку, которая должна способствовать напоминанию пассажирам о необходимости соблюдения дистанции 1,5 метра друг от друга при пользовании услугами железнодорожного транспорта в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Как рассказал Политсибру специалист по связям с общественностью службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги Витали Кляйн, разметка нанесена в крупных вокзалах и станциях в барнауле. Бийске, Рубцовске, Кулунде, Новоалтайске, Камне-на-Оби, Усть-Тальменке, Заринске, Славгороде.

«Разметку наносят в виде самоклеящихся лент желтого или другого яркого цвета. Обязательно она наносится возле билетных касс, в том числе пригородных касс, расположенных на улице. Там разметка нанесена специальной краской. На небольших станциях скопления народа нет, нет очередей, поэтому там нанесение разметки не проводится. Однако мы следим за обстановкой на всех станциях и вокхзалах. Если появится необходимость, то мы разметим и более мелкие станции», - пояснил Кляйн.

Напомним, железнодорожные предприятия, как непрерывно действующие организации, продолжают работу в дни, объявленные нерабочими по указу Президента РФ. В Алтайском крае пассажирский комплекс Западно-Сибирской железной дороги осуществляет работу в режиме повышенной готовности в тесном сотрудничестве с Роспотребнадзором.