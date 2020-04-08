Единороссы намерены оказывать всестороннюю помощь, пока пандемия Covid-19 не пойдет на спад

Новости 08.04.2020 9:50 73

«Единая Россия» продолжит оказывать необходимую помощь гражданам во всех регионах страны до тех пор, пока пандемия не пойдет на спад. Такое заявление сделал Председатель партии Дмитрий Медведев во время онлайн совещания с представителями региональных волонтерских центров партии по борьбе с распространением коронавируса.

«Наша партия активно участвует в борьбе с распространением инфекции. Нами был создан федеральный ситуационный центр. Он каждый день обрабатывает десятки тысяч звонков и организует работу более 80 тысяч волонтеров по всей России. В режиме реального времени у нас выполняются тысячи заявок. Наши добровольцы привозят людям продукты питания и средства защиты, заботятся о пожилых, помогают семьям медработников, которые постоянно находятся в больницах», - рассказал Медведев.

Он подчеркнул, что благодаря общим усилиям в стране удается сдержать резкое распространение болезни.

«Врачи и медсестры круглосуточно находятся рядом с пациентами, делают все возможное, чтобы помочь им справиться с инфекцией. Свои лучшие качества проявляют волонтеры, представители общественных организаций, предприниматели – все, кто по зову сердца откликнулся на беду, осознавая личную ответственность», - выразил признательность Дмитрий Медведев.

Председатель партии обратил особое внимание на необходимость оказания помощи бизнесу.

«Президент озвучил целый ряд мер по его поддержке. Из СМИ мы получаем новости о том, что в регионах многие не услышали этот призыв. Понятно, что это недопустимо. «Единая Россия» должна оказывать профессиональную юридическую помощь, мы об этом договаривались, всем категориям населения, а также предпринимателям. Любой человек может получить необходимую консультацию – и в региональных волонтерских центрах партии, и на федеральном уровне – в ситуационном центре», - пояснил Медведев.

Также он подчеркнул, что к не менее важным приоритетам «Единой России» также защита прав граждан, которые находятся в непростых условиях, в том числе тех, кому грозит увольнение.

«Кризис есть кризис и зачастую такие решения принимаются, но где-то они не только не основаны на законе, они несправедливы. Наряду с адресной поддержкой важно защищать права граждан – трудовые права, право на получение мер господдержки. С помощью экспертов Правозащитного центра партии мы усилим работу по этим направлениям», - отметил Медведев.

Например, в качестве мер поддержки медиков «Единая Россия» выделит на каждый регион автомобили для доставки врачей на дом к пациентам, а также их доставке с работы и на работу.

«Нехватка транспортных средств отмечается не только в столице, но и практически во всех субъектах. В связи с этим, сокращая свои управленческие расходы, мы решили направить часть средств на закупку транспорта - по 2-3 единицы на каждый регион – для того, чтобы эту нагрузку с транспортных хозяйств региональных департаментов здравоохранения снять. В скором времени эти машины в регионы поступят», - об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В процессе обсуждения волонтерские центры в регионах поделились своим опытом оказания помощи гражданам и врачей. В частности, Московское отделение партии решает вопрос с бизнесом об обеспечении медиков горячим питанием. В Нижнем Новгороде этот процесс уже организован. В Республике Татарстан усилиями единороссов закуплено 20 аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, волонтеров обеспечивают топливными картами, а также средствами индивидуальной защиты. Несколько десятков тысяч масок в разных регионах передано медицинским, социальным работникам, а также сотрудникам Почты России, МЧС и УВД.

Что касается Алтайского края, то Руководитель Регионального исполкома партии «Единая Россия», депутат АКЗС Денис Голобородько рассказал о работе партии в условиях пандемии коронавируса в регионе.

«В реготделении «Единой России» работает ситуационный центр и совместно с ОНФ, Алтайским центром развития добровольчества, общественными движениями «Волонтеры - медики» и «Волонтеры Победы» создан Единый волонтерский штаб. Во время выездов к пенсионерам и маломобильным людям наши волонтеры передают им, в том числе, и защитные маски», - рассказал депутат.

Помимо этого, депутаты фракции «Единая Россия» АКЗС, Государственной Думы оказывают всестороннюю поддержку местным жителям, лично предоставляя средства индивидуальной защиты в социальные учреждения. Например, депутат краевого парламента Дмитрий Аганов передал муниципальным организациям средства для дезинфекции помещений, а депутат Госдумы Александр Прокопьев предоставил антисептические средства в медицинские учреждения и волонтерский штаб. Сегодня же мы передали в МУП «Горэлектротранс» партию защитных масок для работников предприятия от Натальи Кувшиновой.

«Депутаты сами становятся волонтерами на своих округах. Так, в период нерабочих дней многократный призер Паралимпийских игр, председатель комитета по социальной политике в АКЗС Татьяна Ильюченко тоже занялась волонтерством. Вместе с командой активистов Бийского отделения «ЕР» они собрали и развезли продовольственные наборы для четырех многодетных семей, в каждой из которых по восемь детей», - поведал Голобородько.

Стоит напомнить, что ранее депутаты АКЗС от «Единой России» Сергей Серов, Андрей Осипов, Борис Трофимов, Альберт Лунёв, Владимир Устинов, Александр Лазарев и Татьяна Ильюченко выделили свои служебные автомобили для передвижения волонтеров, которые работают в штабе помощи.

«Если завтра возникнет другая проблема, мы будем искать ее решение – работа партии по поддержке граждан и социальных учреждений не прекращается», - подытожил Денис Голобородько.

Напомним, оставить заявку на покупку продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости и оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (за счет средств заявителя) можно в Волонтерском штабе помощи пожилым и маломобильным людям по единому федеральному номеру: 8 800 200 34 11 и дополнительному номеру в регионе: 8 800 700 51 22.