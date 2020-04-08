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Барнаульцы пришли полюбоваться ледоходом на Оби, не взирая на ограничительные меры - фоторепортаж

Новости
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Река Обь вскрылась ото льда в районе краевого центра. Традиционно ледоход привлекает к району речного вокзала  большое количество отдыхающих. В этом году  барнаульцев существенно меньше, чем обычно – сказались  ограничительные меры. Тем не менее наш фотокорреспондент Олег Укладов полюбовался не только  грандиозным зрелищем на реке, но и поснимал отважившихся прийти к Оби барнаульцев.

Гуляющие снимают фото, видео и даже играют на музыкальных инструментах

А здесь те, кто не пришел на реку, могут посмотреть видео, которое мы записали специально для вас

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

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