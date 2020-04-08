Американский врач рассказал, как снизить риски заражения коронавирусом и зачем на самом деле нужны маски

Новости 08.04.2020 9:17 2402

Американский врач Дэйв Прайс из центральной клиники Нью-Йорка, который уже больше месяца сражается с COVID-19, записал видеообращение в котором рассказал, как избежать заражения. Перевод обращения на русском языке опубликовал бизнес-журнал «СКО».

Доктор говорит, что практически 99,9 % заражений происходит в результате физического контакта руками с заражённой поверхностью и затем физического прикосновения к своему лицу – глазам, носу или рту. Есть мнение, что можно заразиться и через воздух, но на данный момент наблюдения показывают, что таким образом можно подцепить вирус, только находясь с инфицированным человеком на близком расстоянии в течение продолжительного времени, то есть на протяжении 15-30 минут.

Самое главное, по словам специалиста, постоянно следить за тем, где ваши руки в данный момент и чистые ли они.

«Необходимо постоянно использовать санитайзер. Зашёл в лифт и нажал на кнопку – санитайзер. Открыл дверь – санитайзер. Если нет санитайзера – все действия можно сделать локтем. Каждый раз после того, как мы коснулись поверхности, к которым могли прикасаться другие люди, дезинфицируем или моем руки», - предупреждает он.

Второе самое важное – не трогать лицо руками, осознанно следить за этим. «Мы все время трогаем лицо, даже не замечая этого. По статистике, человек бессознательно трогает лицо около 90 раз в день. Вы с кем-то поздоровались за руку, не зная, что этот человек болеет COVID-19, а потом потрогали лицо? Всё – вы тоже заболели!» - говорит Дейв Прайс.

Как себя натренировать в этой осознанности? Один из способов – начать носить маску. Идея не в том, что она защитит вас от заражения (так как в большинстве случаев невозможно заразиться через воздух), а именно в том, чтобы научиться не трогать лицо. Причём, это может быть любая маска (можно просто повязать платок на лицо) – это будет работать в качестве тренажёра. Когда у вас на лице маска, вы просто перестаете трогать лицо. Поэтому простой совет: выходя из дома, надевайте маску.

По мнению врача, соблюдение только этих двух пунктов практически сведут на нет возможность заразиться коронавирусом. Респиратор и другие меры защиты при соблюдении основных правил он считает чрезмерными для обычных граждан. Они нужны только врачам, работающим в непосредственном контакте с пациентом во время процедур типа дренажа дыхательных путей. И еще один дополнительный метод – сохранение социальной дистанции в 1,5-2 метра.

«Когда вы идёте в аптеку или в магазин, вам не обязательно стоять непосредственно за спиной впереди стоящего человека в очереди. Стойте в нескольких шагах от него», - рекомендует врач.

Напомним, в Алтайском крае зарегистрировано 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, поэтому соблюдение рекомендаций по предотвращению заражения представляются разумной и необходимой мерой.