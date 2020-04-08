Правительство определило самых пострадавших от коронавируса и отсрочило им выплату налогов и взносов

Новости 08.04.2020 8:07 1529

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики утвердила перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Предприятиям в данных отраслях экономики будет оказана первоочередная адресная поддержка. По итогам консультаций с бизнес-сообществом Минэкономразвития России представили на утверждение комиссии следующие отрасли: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). Согласно поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, данным отраслям будет оказана помощь. В частности, на полгода будут отсрочены выплаты по всем налогам (за исключением НДС), а также по страховым взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий. Шесть месяцев отсрочки по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства. Им предоставят 6 месяцев моратория на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов с предприятий, отсрочку для малого и среднего бизнеса по уплате арендных платежей за федеральное имущество. Кроме того правительством анонсируются дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование, расширение возможностей МСП для получения кредитов по льготной ставке не более 8,5%, а также мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок.