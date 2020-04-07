Еще шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Алтайском крае

Новости 08.04.2020 7:30 150

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», подтвердил 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в нашем регионе.

Как сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, в пяти случаях больные выявлены по контакту с ранее заболевшими, 1 случай - у больного внебольничной пневмонией. Среди заболевших - 6-ти летний ребёнок.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 18 человек. Один пациент, из ранее поступивших, пожилой человек продолжает находиться в тяжёлом состоянии, подключён к аппарату искусственной вентиляции легких. Все инфицированные являются жителями Барнаула.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания.

На 07 апреля в Алтайском крае обследовано 5826 человек. В сутки лабораториями проводится до 800 исследований.

На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1547 человек (в том числе, 9 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 3500 человек. Оперативный штаб региона ещё раз призывает жителей края, особенно пожилых людей, строго соблюдать предписания по самоизоляции, выполнять меры предосторожности и профилактики.