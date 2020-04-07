В регионах Сибири зарегистрировано 96 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Новости 07.04.2020 19:54 346

Об этом сообщил полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло на селекторном совещании рабочей группы Госсовета по распространению коронавирусной инфекции.

На совещании рассматривались вопросы работы в регионах с гражданами России, централизованно возвращающимися из зарубежных стран, обеспечение самоизоляции населения, в первую очередь, пожилых людей старше 65 лет, которые находятся в зоне риска тяжёлого течения болезни.

Особое внимание участники уделили организации производственных процессов с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, увеличению объёмов тестирования на COVID-19 и мобилизации региональных систем здравоохранения. В частности, обсуждались увеличение производства и закупок средств индивидуальной защиты и медицинской техники, обеспечение бесперебойных продаж продовольствия и товаров первой необходимости, сообщает пресс-служба полпреда.