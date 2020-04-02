Как алтайские спасатели готовятся к паводковому сезону в регионе

Новости 07.04.2020 18:30 246

Группа специалистов из отряда «Центроспас» больше недели работает на территории Алтайского края. Спасатели составляют ортофотопланы наиболее проблемных территорий края. Такой план показывает местность со всеми высотами, что дает возможность максимально детально представить ситуацию на земле и применять превентивные меры в случае наступления паводка.

Ожидается, что в Алтайском крае в первую волну может попасть около 50-55 населенных пунктов.

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В работах участвуют более 100 человек. 40 спасателей прибыло в край из Новосибирской области. Специалисты распределены по нескольким районам региона, где отслеживают обстановку и координируют подготовку населенных пунктов сразу к двум потенциальным ЧС: паводку и пожароопасному сезону.

Так совместно с алтайскими специалистами они провели профилактические отжиги сухой травы возле нескольких поселков Бийского района. Таким образом спасатели предупредили наступление возможных пожаров в Боровом и Малоугренево. Также было очищено около 500 квадратных метров водоотводного канала около села Светлоозерское. На реке Бия в была проведена разведка по рулу реки и организован мониторинг уровня воды. Здесь работают порядка 20 человек. В их распоряжении высокопроходимая техника, бульдозер и лодки.

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Двадцать новосибирских спасателей работают в Третьяковском районе, где проведена очистка водоотводных каналов от мусора и снега, организован мониторинг уровня воды. Затем группа специалистов направится в Камень-на-Оби. Необходимая техника будет передислоцирована вместе с группой.

В Шипуновском районе находится группа аэромобильной группировки регионального МЧС. Их задача - разведка русла реки Чарыш. Специалисты определили полагаясь на данные, полученные с помощью беспилотного летательного аппарата, что уровень воды ниже критической отметки.

В работах также задействованы опергруппы МЧС региона. Они контролируют обстановку в Красногорском и Усть-Пристанском районе. Сотрудники МЧС беседуют с представителями местных администраций, проверяют готовность территорий к предстоящему паводковому сезону.

Чумыш вообще находится под пристальным наблюдением спасателей. Авиаоблеты русла реки были проведены на территориях Тальменского и Змеиногорского районов.