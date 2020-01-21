В алтайском молодежном правительстве рассказали, как изменилась их работа из-за Covid-19

Новости 07.04.2020 17:55 458

Молодежное правительство Алтайского края (МПАК), состав которого был утвержден в начале текущего года, продолжает свою работу в период пандемии коронавируса. Правда, с некоторыми корректировками, учитывая режим изоляции в регионе. Об этом «Политсибру» рассказала начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона Екатерина Четошникова.

«Помимо своей плановой работы, члены МПАК присоединились к Всероссийской акции #Мывместе», - рассказала она, посоветовав уточнить подробности у председателя молодежного правительства.

Глава МПАК Андрей Березовиков рассказал «Политсибру», что основная работа сегодня продолжается в онлайн режиме.

«До введения самоизоляции, 21 марта, провели первое занятие в Алтайской молодежной медиашколе АММ22. В субботу, 11 апреля, проведем второе занятие, но уже в дистанционном режиме», - сказал Березовиков.

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Он также рассказал о встрече с депутатом Госдумы России Даниилом Бессарабовым, которая прошла в рамках проекта «Диалог на равных». Там члены молодежного правительства обсудили с депутатом поправки в Конституцию и личный опыт работы Бессарабова в политике.

«26 марта провели последнюю рабочую встречу с личным присутствием. Начали проработку личных проектов на гранты Росмолодежи. На сегодняшний день подано шесть заявок. Все проекты относятся к одному из трех направлений нашей работы, а именно проектная деятельность», - объяснил Андрей Березовиков.

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Что касается работы в проекте #мывместе, то в качестве волонтеров МПАК занималось отработкой заявок граждан до введения режима самоизоляции. Стоит отметить, что по последним данным, за помощью к волонтерам акции обратились 386 жителей Алтайского края. По заявкам для пожилых людей приобретались продукты, лекарства и товары первой необходимости.

«Сейчас вся команда молодежного правительства разделена на четыре группы, которые дорабатывают дорожные карты по личным проектам, занимаются изучением нормативно правовых актов по линии исполнительной власти, с целью внесения предложений и рекомендаций. Это второе направление нашей работы - экспертно-аналитическое», - объяснил Березовиков.

Все собрания, по его словам, проходят раз в неделю с помощью вебинарной комнаты. Также часть работы построена на взаимодействии через мессенджеры. Для повышения активности в социальных сетях запланированы информационные прямые эфиры с экспертами по направлениям: образование, общественная деятельность, молодежные организации, медийные гости.

«В целом на сегодняшний планируем работу на каждую неделю исходя из ситуации. Все «живые» мероприятия, встречи и проекты не отменяются, но переносятся на неопределенные даты. Ждем завершения самоизоляции, чтобы продолжить стажировки в профильных ведомствах края. Это третье направление нашей деятельности», - пояснил глава МПАК.

Он также отметил, что многие члены Молодежного правительства на связи со своими кураторами, но их стажировки пока приостановлены.