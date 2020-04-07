Горячей воде в Барнауле – быть. Отключение перенесли на месяц

Новости 07.04.2020 19:00 247

Теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании в Барнауле в этом году приступит к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность на месяц позже обычного. Первые отключения горячей воды, необходимые для проведения опрессовки, начнутся не в мае, как это было раньше, а в июне. Поменялась и очередность отключения контуров ТЭЦ.

Данное решение не скажется на надежности функционирования сетей и на подготовке к новому отопительному сезону, но поможет жителям Барнаула пережить режим самоизоляции, если он будет продлен. В настоящее время отопительный сезон продолжается. На объектах теплоснабжения введен особый технологических режим сохранения стабильных параметров теплоносителя, жалоб от жителей нет. Компания ведет постоянный мониторинг ситуации.

В 2020 году первыми под временное ограничение горячего водоснабжения попадут барнаульцы, живущие в контуре ТЭЦ-2, а затем — ТЭЦ-3.

В каждом контуре запланировано два этапа работ

Сначала 10 дней энергетики будут проводить испытания теплосетей на прочность и плотность – опрессовку. В этот период в трубопроводы будет подаваться холодная вода под высоким давлением. Это позволит найти на тепловых сетях повреждения, которые в будущем с большой долей вероятности могут повлечь отключения отопления зимой.

А сразу после этого ремонтные бригады компании и подрядные организации начнут проводить ремонты трубопроводов. СГК заменит те участки, где повреждения будут найдены во время опресовки, а подрядчики переложат коммуникации на участках, выбранных для замены в рамках ремонтной программы компании. На это нужно будет две недели. Таким образом, горячая вода будет отключена на 24 дня.

С 15 по 22 июня энергетики проведут испытания тепловых сетей в контуре Барнаульской ТЭЦ-2. Сразу после этого — с 23 июня по 6 июля — начнутся ремонты трубопроводов. За этот период энергетики проверят 590 км тепловых сетей. Под отключение горячей воды на этот период попадает — 1323 многоквартирных домов, 74 детских садов, 30 школ, 398 административных зданий и частный сектор.

С 13 по 20 июля пройдут гидравлические испытания теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3. После этого — с 21 июля по 3 августа — энергетики приступят к ремонтам на теплосетях. За это время проверят 970 км магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Под отключение попадут 1328 многоквартирных домов, 92 детских садов, 49 школ, 344 административных зданий и частный сектор.

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До этого года испытания теплосетей в Барнауле начинали сразу же после окончания отопительного сезона – в мае – с контура Барнаульской ТЭЦ-3. Причина: в этот период станция всегда менее загружена, так как больший объем электричества производится гидрогенерацией, и параллельно с теплосетями в ремонт выводятся котлы и турбины ТЭЦ. А летом нагрузка по производству электроэнергии возрастает, задает ее Системный оператор Единой энергетической системы.

Но май в Сибири не самый теплый месяц и отключения горячей воды, в совокупности с отключением отопления, создавали дискомфорт для барнаульцев. Именно поэтому в этом году график ремонтов станции составлен таким образом, чтобы ТЭЦ-3 смогла нести высокие нагрузки по производству электроэнергии в любой период. А это, в свою очередь, позволили перенести сроки проведения опрессовки.

График переноса гидравлических испытаний и текущего ремонта тепловых сетей и теплофикационного оборудования согласован с администрацией Барнаула.

Проверка состояния тепловых сетей в течении года не ограничивается гидравлическими испытаниями. Специалисты СГК проводят диагностику трубопроводов при помощи пищевых красителей, акустическим томографом, корреляционным течеискателем и ультразвуковым толщиномером. Но даже имея все высокотехнологичные приборы – опрессовка остается самым эффективным и обязательным в России технологическим испытанием тепловых сетей.