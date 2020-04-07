Горячей воде в Барнауле – быть. Отключение перенесли на месяц

Теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании в Барнауле в этом году приступит к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность на месяц позже обычного. Первые отключения горячей воды, необходимые для проведения опрессовки, начнутся не в мае, как это было раньше, а в июне. Поменялась и очередность отключения контуров ТЭЦ.
Данное решение не скажется на надежности функционирования сетей и на подготовке к новому отопительному сезону, но поможет жителям Барнаула пережить режим самоизоляции, если он будет продлен. В настоящее время отопительный сезон продолжается. На объектах теплоснабжения введен особый технологических режим сохранения стабильных параметров теплоносителя, жалоб от жителей нет. Компания ведет постоянный мониторинг ситуации.
Сначала 10 дней энергетики будут проводить испытания теплосетей на прочность и плотность – опрессовку. В этот период в трубопроводы будет подаваться холодная вода под высоким давлением. Это позволит найти на тепловых сетях повреждения, которые в будущем с большой долей вероятности могут повлечь отключения отопления зимой.
А сразу после этого ремонтные бригады компании и подрядные организации начнут проводить ремонты трубопроводов. СГК заменит те участки, где повреждения будут найдены во время опресовки, а подрядчики переложат коммуникации на участках, выбранных для замены в рамках ремонтной программы компании. На это нужно будет две недели. Таким образом, горячая вода будет отключена на 24 дня.
С 15 по 22 июня энергетики проведут испытания тепловых сетей в контуре Барнаульской ТЭЦ-2. Сразу после этого — с 23 июня по 6 июля — начнутся ремонты трубопроводов. За этот период энергетики проверят 590 км тепловых сетей. Под отключение горячей воды на этот период попадает — 1323 многоквартирных домов, 74 детских садов, 30 школ, 398 административных зданий и частный сектор.
С 13 по 20 июля пройдут гидравлические испытания теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3. После этого — с 21 июля по 3 августа — энергетики приступят к ремонтам на теплосетях. За это время проверят 970 км магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Под отключение попадут 1328 многоквартирных домов, 92 детских садов, 49 школ, 344 административных зданий и частный сектор.
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До этого года испытания теплосетей в Барнауле начинали сразу же после окончания отопительного сезона – в мае – с контура Барнаульской ТЭЦ-3. Причина: в этот период станция всегда менее загружена, так как больший объем электричества производится гидрогенерацией, и параллельно с теплосетями в ремонт выводятся котлы и турбины ТЭЦ. А летом нагрузка по производству электроэнергии возрастает, задает ее Системный оператор Единой энергетической системы.
Но май в Сибири не самый теплый месяц и отключения горячей воды, в совокупности с отключением отопления, создавали дискомфорт для барнаульцев. Именно поэтому в этом году график ремонтов станции составлен таким образом, чтобы ТЭЦ-3 смогла нести высокие нагрузки по производству электроэнергии в любой период. А это, в свою очередь, позволили перенести сроки проведения опрессовки.
Проверка состояния тепловых сетей в течении года не ограничивается гидравлическими испытаниями. Специалисты СГК проводят диагностику трубопроводов при помощи пищевых красителей, акустическим томографом, корреляционным течеискателем и ультразвуковым толщиномером. Но даже имея все высокотехнологичные приборы – опрессовка остается самым эффективным и обязательным в России технологическим испытанием тепловых сетей.