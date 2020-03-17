Минстрой РФ повысил цены на жилье в Алтайском крае

Новости 07.04.2020 17:20 387

Федеральный Минстрой вновь повысил нормативную стоимость жилья в Алтайском крае. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости» со ссылкой на приказ ведомства о данных показателях на второй квартал 2020 года.

Стоимость квадратного метра жилья на Алтае составила 38 324 рублей. Это почти на 500 рублей выше, чем в предыдущем периоде.

До середины 2019 года цена колебалась незначительно, сохраняясь на уровне 34 тысяч рублей. Однако, в последние несколько кварталов Минстрой начал быстрыми темпами увеличивать данный норматив. Объясняется это общероссийской тенденцией к росту цен на рынке недвижимости.

Отметим, что в других регионах цены растут еще быстрее, в связи с чем Алтайский край остается в самом низу рейтинга. В Сибири регион обогнал лишь Кемеровскую область и Республику Хаксия. Больше всего стоит «квадрат» в Новосибирской области (48 301 рубль).

В целом по стране, самая высокая цена, традиционно – в Москве (105 751 рубль за квадрат), самая низкая – в Брянской области (30 412).

Норматив устанавливается правительством на каждый квартал и применяется органами власти для расчета размеров социальных выплат различным категориям граждан на приобретение или строительство жилых помещений за счет бюджетных средств.