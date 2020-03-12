Почему губернатор Алтайского края все реже появляется в Instagram?

Новости 07.04.2020 16:55 363

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сократил свою активность в Instagram за последние две недели. Это следует из еженедельного рейтинга, опубликованного «Агентством политических и экономических коммуникаций».

Согласно данным АПЭК, Виктор Томенко за неделю сместился вниз на одну строку в рейтинге, заняв предпоследнее место среди глав остальных регионов РФ. Это может быть связано с необходимостью решения оперативных вопросов по ситуации с эпидемией Covid-19.

Несмотря на снижение активности, основные события все же продолжают освещаться – публикуются посты о принятых мерах, а 7 апреля Виктор Томенко через Instagram обратился к жителям Алтайского края, рассказав о нововведениях на период карантина.

Кроме того, это может быть связано с возросшим ранее количеством обращений от жителей в комментариях к постам, едва не превратившим Instagram губернатора из имиджевого ресурса в инструмент инцидент-менеджмента. Вероятно, необходимость борьбы с распространением коронавирусной инфекции в регионе диктует такую расстановку акцентов в деятельности главы региона, при которой активность в социальных сетях вынужденно отодвигается на второй план.