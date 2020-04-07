Как распространялся коронавирус в Сибири, и чего алтайские специалисты ждут от летнего периода

Аналитика 07.04.2020 16:00 753

В Сибири зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. В Иркутской области не смогли спасти 62-летнего пациента. Алтайский край отстает от Москвы и других регионов, в которых уже давно обнаружены случаи COVID-19 на две-три недели и пока идет по минимальному сценарию, рассказал вчера на пресс-конференции министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Однако, как будут развиваться события в дальнейшем не знает никто. Политсибру посмотрел хронику возникновения заболеваемости в Алтайском крае и соседних регионах.

Красноярский край лидирует по количество выявленных случаев коронавируса среди Сибирских регионов. Первого заболевшего выявили 16 марта. 20 марта в регионе подтвердилось еще 4 случая заболевания коронавирусом. ДК первому апреля число заболевших достигло 20 человек. На сегодняшний момент их 32. Вылечено 5 человек.

В Новосибирской области количество заражений достигло 11, из них два человека уже вылечены. Первый случай был подтвержден 18 марта. Зараженный приехал из неблагополучной по коронавирусу страны. Основной рост заболеваемости пока отмечен в период с 25 марта по начало апреля. За это время количество новосибирцев с COVID-19 увеличилось с 4 до 10.

В Кемеровской области зарегистрировано 5 заражений коронавирусом. Первый из них обнаружился еще 14 марта. Уже на следующий день был подвержден факт заболевания второго кемеровчанина. 26 марта количество пациентов с коронавирусом выросло до 3. 6 апреля появились данные о новых трех заражениях.

В Иркутской и Омской областях уже зарегистрировано по 14 случаев заболеваний. В обеих регионах заболеваемость выросла в течение двух последних дней. В Томской области статистика не меняется уже продолжительное время, там по-прежнему 3 заболевших, из них один уже выздоровел. В Хакассии сегодня зарегистрировано 5 случаев заражения, из них один поправившийся. По официальным данным, в республике Алтай заболевших коронавирусной инфекцией нет.

В Алтайском крае первым пациентом с коронавирусом стала женщина, прилетевшая из Доминиканы. Официальная информация о подтвержденном случае появилась 29 марта. На следующий день заболевание было подтверждено у мужа женщины. Второго апреля был выявлен третий пациент с коронавирусом. Затем власти сообщили о дополнительных случаях заболевания. Сегодня в Алтайском крае зарегистрировано 12 пациентов с коронавирусом. Выздоровевших пока нет. Умерших также нет.

Замглавы краевого Роспотребнадзора Ульяна Калинина оценивает эпидемическую ситуация по коронавирусу в регионе как «ограниченное местное контролируемое распространение». По ее словам об этом свидетельствует тот факт, что из 12 зарегистрированных случаев 6 выявлено по контакту с заболевшими. «Это значит, что пока удается локализовать ситуацию», – пояснила она.

Специалисты говорят о том, что активность коронавируса снизится в летний период. Главный инфекционист региона Валерий Шевченко поясняет, что такое развитие ситуации возможно, но давать точные прогнозы еще рано.

«Есть мнение, что инфекционные болезни, передающиеся воздушно-капельным путем менее интенсивно распространяются в теплое время года. Снижению распространения способствует понижение влажности и большое количество ультрафиолета. Но, как поведет себя коронавирус летом, мы не знаем, так как не проживали еще эту ситуацию. Предполагать, что он поведет себя именно так, можно только по опыту распространения других инфекционных заболеваний типа ОРВИ в нашем регионе в прошлые сезоны», - пояснил он.

По мнению главного инфекциониста на эту теорию играет развитие ситуации в теплых странах.