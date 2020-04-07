Стараюсь экономить: барнаульский альпинист почти две недели не может покинуть Непал из-за отмены рейсов

Новости 07.04.2020 16:30 300

Барнаульский альпинист Антон Лежнев вместе с 150 российскими туристами уже почти две недели не могут вылететь из Непала. Из-за пандемии коронавируса в Катманду был введен карантин. Об этом сообщает Тайга.инфо.

Он рассказал, что в стране он с командой вылетели 12 марта, когда о закрытии границ еще никто не говорил. Однако 14 марта Непал прекратил выдачу виз, в итоге из 13 человек с их группы в стране оказались только четверо – барнаулец Лежнев и спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга.

«У нас был запланирован трек к базовому лагерю Эвереста с несложными восхождениями на вершины выше 5 тысяч м. Трекинги были все разрешены — на них выдавали разрешения. Самолеты в Луклу (город в районе Кхумбу в восточном Непале, перевалочный пункт туристов и альпинистов, направляющихся в окрестности Эвереста) летали — добро пожаловать в Непал. 15 марта вылетели в Луклу. Когда мы были на подходе к базовому лагерю Эвереста, узнали, что Непал закрыл авиасообщение, и что теперь рейсы работают только на вылет», - рассказал Антон Лежнев.

В итоге все туристы, в том числе и русские, застряли в Катманду. По словам молодого человека, они надеялись, что из России за ними прилетит рейс, но этого не произошло.

Сейчас все снимают комнаты и номера в недорогих отелях. У кого кончились деньги – ищут бесплатное жилье. Российское посольство устроило палаточный лагерь, но пока он рассчитан на 25 человек.

«Кто-то предоставил палатки. Какие-то спонсоры раскинули там место, где можно будет готовить еду, один раз в день делегаты будут выходить в магазин. В общем, этот лагерь для тех, у кого совсем уже нет денег», - рассказал Лежнев.

Сам он старается экономить деньги и готовить самостоятельно на своей газовой горелке. Баллоны с остатками газа ему предоставили туристы из русско-украинской группы.