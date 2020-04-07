Стараюсь экономить: барнаульский альпинист почти две недели не может покинуть Непал из-за отмены рейсов

Барнаульский альпинист Антон Лежнев вместе с 150 российскими туристами уже почти две недели не могут вылететь из Непала. Из-за пандемии коронавируса в Катманду был введен карантин. Об этом сообщает Тайга.инфо.
Он рассказал, что в стране он с командой вылетели 12 марта, когда о закрытии границ еще никто не говорил. Однако 14 марта Непал прекратил выдачу виз, в итоге из 13 человек с их группы в стране оказались только четверо – барнаулец Лежнев и спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга.
«У нас был запланирован трек к базовому лагерю Эвереста с несложными восхождениями на вершины выше 5 тысяч м. Трекинги были все разрешены — на них выдавали разрешения. Самолеты в Луклу (город в районе Кхумбу в восточном Непале, перевалочный пункт туристов и альпинистов, направляющихся в окрестности Эвереста) летали — добро пожаловать в Непал. 15 марта вылетели в Луклу. Когда мы были на подходе к базовому лагерю Эвереста, узнали, что Непал закрыл авиасообщение, и что теперь рейсы работают только на вылет», - рассказал Антон Лежнев.
В итоге все туристы, в том числе и русские, застряли в Катманду. По словам молодого человека, они надеялись, что из России за ними прилетит рейс, но этого не произошло.
Сейчас все снимают комнаты и номера в недорогих отелях. У кого кончились деньги – ищут бесплатное жилье. Российское посольство устроило палаточный лагерь, но пока он рассчитан на 25 человек.
«Кто-то предоставил палатки. Какие-то спонсоры раскинули там место, где можно будет готовить еду, один раз в день делегаты будут выходить в магазин. В общем, этот лагерь для тех, у кого совсем уже нет денег», - рассказал Лежнев.
Сам он старается экономить деньги и готовить самостоятельно на своей газовой горелке. Баллоны с остатками газа ему предоставили туристы из русско-украинской группы.
«Мы все время на связи с посольством РФ. Я так понял, по инициативе Олега Никифоренко (мастер спорта по альпинизму из Барнаула) было написано обращение по нашей эвакуации от президента Федерации альпинизма России депутату Валерию Рашкину, который тоже альпинист. Тот уже направил запрос министру МЧС России. Настроение у всех неопределенное. Всех дома ждут семьи», - подчеркнул альпинист.