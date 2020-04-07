Коронавирус vs Единый день голосования: на какие риски указали эксперты

Новости 07.04.2020 15:30 480

Риски пандемии коронавируса для Единого дня голосования проанализировал «Центр политической конъюнктуры». По мнению экспертов, возможны три сценария развития ситуации.

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Насколько велики риски для власти?

Пандемия коронавируса несет для власти больше рисков, чем для прочих политических игроков. Однако, снижение политической активности, интереса к выборам и явки, сыграют в пользу власти. Главными вызовами для Кремля станут попытки навязать перенос голосования, а также разыгрывание негативной ситуации в экономике, ведущей к ухудшению благосостояния граждан.

При этом, авторы анализа отмечают, что правительство имеет достаточно ресурсов, чтобы перейти от адресной поддержки к прямой помощи всем группам населения. Это лишь вопрос решимости выйти за пределы существующих экономических догм.

В пользу власти также сыграет и усиление роли государства в целом. ВРИО глав регионов, наиболее успешно справившиеся с последствиями пандемии, смогут увеличить свой рейтинг и укрепить доверие граждан. Все эти факторы в совокупности откроют возможности для сглаживания негативных политических эффектов от пандемии до конца года.

Будет ли перенесен единый день голосования?

3 апреля глава российского Центризбиркома Элла Памфилова предложила отложить кампании, назначенные в регионах на период с 5 апреля по 21 июля. То же касается еще не назначенных кампаний, которые планировалось объявить в ближайшее время.

Базовым сценарием для властей остается проведения выборов 13 сентября. Это косвенно подтверждается продолжающимися отставками губернаторов. В случае принятия решения о переносе голосование, о нем, скорее всего,будет объявлено в последний момент. Затягивание будет обусловлено ситуацией высокой неопределенности, вызванной пандемией коронавируса. Если же страна сможет вернуться к нормальной жизни в первой половине июня, то региональные выборы можно будет провести в срок, не нарушая процесс организации голосования.

На случай продления карантина до конца мая, у федеральных и региональных властей в апреле должны быть уже готовы проработанные решения на тот случай, если выборы все-таки не смогут состояться 13 сентября.

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Возможные сценарии развития событий

Сценарий №1

Провести выборы 13 сентября, согласно плану. Это возможно в случае прекращения пандемии в России к началу июня.

Сценарий №2

Назначить все выборы на 13 сентября и переносить их по ситуации. Это может усилить в обществе представление о хаотичности действий властей и их неготовности к чрезвычайным обстоятельствам, а также потребует решения юридических вопросов, связанных с сохранением полномочий региональных и муниципальных органов власти.

Сценарий №3

Объявить об отмене ЕДГ в начале июня. Согласно действующему законодательству, продление срока полномочий законодательного органа государственной власти субъекта допускается не более чем на год. Поэтому главной задачей станет определение новой даты ЕДГ.

Перенос на весну 2021 года потребует изменения федерального законодательства и проведения сразу двух мобилизаций в следующему году — в рамках региональной и думской кампании, с формированием разной мотивации для избирателей и с разными смысловыми линиями.

потребует изменения федерального законодательства и проведения сразу двух мобилизаций в следующему году — в рамках региональной и думской кампании, с формированием разной мотивации для избирателей и с разными смысловыми линиями. Cовмещение ЕДГ и парламентской кампании 19 сентября 2021 года также означает организацию в один день разных по смыслу и энергетике кампаний. Если главная тема региональных выборов — это сохранение стабильности власти и управления, то парламентская кампания во-многом будет сконцентрирована вокруг тем обновления власти, «Единой России» и начала формирования новой правящей команды к президентским выборам 2024 года.

В дополнение к этому, серьезной проблемой политического управления станет сам факт наложения большого количества кампаний друга на друга. Поскольку приоритетом для Кремля будет думская кампания, администрирование региональных выборов из федерального центра окажется минимальным, что повышает шансы оппозиции.