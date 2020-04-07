Алтайские школьники могут создать произведение для Третьяковской галереи

Новости 07.04.2020 14:55 236

Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС и Государственная Третьяковская галерея запустили новую конкурсно-образовательную программу для детей.

Программа действует в рамках федерального благотворительного проекта МТС «Поколение М». Школьники РФ, в том числе, Алтайского края, смогут поучиться онлайн у художника, скульптора и автора инсталляций Ростана Тавасиева и создать с ним совместное произведение, которое осенью будет представлено в Третьяковской галерее.

Ростан Тавасиев – российский художник, известен своими исследованиями взаимодействия искусства с научной фантастикой. Его работы находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Мультимедиа Арт Музея (MAMM), Московского музея современного искусства и других.

Российским школьникам 11-18 лет предлагается придумать идею произведения искусства для космического пространства, нарисовать один или несколько эскизов и загрузить их на сайт «Поколения М» до 30 сентября 2020 года. Работы, отобранные командой кураторов проекта из Третьяковской галереи, лягут в основу мультимедийной космической инсталляции, которая будет представлена в Новой Третьяковке этой осенью в рамках Ночи Искусств.

«За время партнерства с МТС в рамках «Поколения М» мы получили тысячи творческих работ от детей со всей страны, открыли десятки талантливых ребят, в том числе из небольших населенных пунктов, и представили две специальных экспозиции победителей проекта в Третьяковской галерее. В этом году мы предлагаем детям новый формат. Во-первых, даем необычную тему, которая поможет школьникам максимально задействовать воображение. Во-вторых, привлекаем художника, который сможет привнести в проект собственное видение и поделиться с ребятами своими профессиональными советами. И в-третьих, вместо уже традиционной выставки детских работ в финале мы представим интерактивную инсталляцию, в основу которой лягут эскизы победителей. Надеемся, что это позволит нам привлечь к проекту еще более широкую аудиторию и дополнительно замотивирует ребят на развитие творчества», — рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Кроме того, на сайте проекта будет также запущена обучающая онлайн-программа для юных художников. В ходе онлайн-бесед с Ростаном Тавасиевым школьники узнают, почему космос может стать местом для искусства, зачем рисовать эскизы и как претворять свои самые смелые замыслы в жизнь.

«МТС и Третьяковская галерея уже четвертый год реализуют совместные проекты в социокультурной сфере. Наше партнерство основано на общей цели – дать равные возможности для образования и творческого развития детям и подросткам, независимо от места проживания и социального статуса родителей. Поэтому ежегодно мы расширяем пул бесплатных творческих активностей в рамках проекта «Поколение М», предлагая школьникам все новые направления и форматы в онлайне. Сегодня мы совместно запускаем обновленную конкурсно-образовательную программу по направлению художественных практик и изобразительного искусства, которая позволит детям под необычным углом посмотреть на процесс создания собственных работ, получить знания от современного художника и использовать этот опыт в качестве творческого лифта в будущем», — отметил президент МТС Алексей Корня.

Что такое «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта — сайте pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит более 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, Борис Грачевский и «Ералаш», студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

При этом все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 18 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.