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Глава сельского поселения: «Меры ограничения тотально не исполняются и исполняться не будут»

Мнения
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Глава сельского поселения Олег Боронин высказался в социальных сетях относительно порядка исполнения ограничительных мер против распространения коронавируса в регионе:

«Для меня, как для руководителя органов местного самоуправления сельского поселения, к сожалению, совершенно очевидно, что все эти "ограничительные меры" по предотвращению распространения коронавирусной инфекции являются на самом деле чистейшей воды фарсом и симулякром. Они эклектичны, непоследовательны и во многом, на мой взгляд, совершенно бессмысленны, абсурдны и попросту ведут к хаосу и неразберихе. Как водится, многие из этих "мер" тотально не исполняются и исполняться не будут, и власть фактически это молчаливо признала, "отнесясь с пониманием исходя из ситуации, продекларировав послабления и спустив ситуацию на тормозах". Нет никакого желания даже разбирать эти "меры", анализировать и "раскладывать по полочкам". При этом нет никакой разницы, какова степень реальной угрозы эпидемии коронавирусной инфекции.

Как я считаю, коронавирусная угроза ярко осветила вопиющий правовой нигилизм, исходящий именно от власти. На мой взгляд, государство продемонстрировало невозможность и нежелание нести полную ответственность за происходящее перед обществом, экономикой и гражданами. Полагаю, что четко проявилось отсутствие в стране декларируемой "единой системы публичной власти".

К сожалению, мой вывод, мое мнение печальны: в России как эффективная политическая форма организации общества государство фактически отсутствует (как там у хохлов, у пиндосов и в прочих гейропах, меня интересует мало). Впрочем, все мы сами в этом виноваты», - заключил Боронин

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (2)

1000

Николай

Всё правильно.

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Николай

"Парни" забыли ограничить сельхозживотных: не приказали скотине меньше есть или вообще не есть. Просто те кто вводил ограничительные мары, уверены в том, что булки растут на деревьях. Недавно один такой рассказывал мне на полном "серьезе", что есть растение " перловка".

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