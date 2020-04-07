Глава сельского поселения: «Меры ограничения тотально не исполняются и исполняться не будут»

Мнения 07.04.2020 13:30 797

Глава сельского поселения Олег Боронин высказался в социальных сетях относительно порядка исполнения ограничительных мер против распространения коронавируса в регионе:

«Для меня, как для руководителя органов местного самоуправления сельского поселения, к сожалению, совершенно очевидно, что все эти "ограничительные меры" по предотвращению распространения коронавирусной инфекции являются на самом деле чистейшей воды фарсом и симулякром. Они эклектичны, непоследовательны и во многом, на мой взгляд, совершенно бессмысленны, абсурдны и попросту ведут к хаосу и неразберихе. Как водится, многие из этих "мер" тотально не исполняются и исполняться не будут, и власть фактически это молчаливо признала, "отнесясь с пониманием исходя из ситуации, продекларировав послабления и спустив ситуацию на тормозах". Нет никакого желания даже разбирать эти "меры", анализировать и "раскладывать по полочкам". При этом нет никакой разницы, какова степень реальной угрозы эпидемии коронавирусной инфекции.

Как я считаю, коронавирусная угроза ярко осветила вопиющий правовой нигилизм, исходящий именно от власти. На мой взгляд, государство продемонстрировало невозможность и нежелание нести полную ответственность за происходящее перед обществом, экономикой и гражданами. Полагаю, что четко проявилось отсутствие в стране декларируемой "единой системы публичной власти".

К сожалению, мой вывод, мое мнение печальны: в России как эффективная политическая форма организации общества государство фактически отсутствует (как там у хохлов, у пиндосов и в прочих гейропах, меня интересует мало). Впрочем, все мы сами в этом виноваты», - заключил Боронин