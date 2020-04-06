Роспотребнадзор сообщил, сколько будет стоить тест на Covid-19 для россиян

Новости 07.04.2020 14:20 301

Все желающие россияне в скором времени получат возможность сдать тест на коронавирус. Пока услуга доступна только в Москве, но в скором времени станет доступна по всей стране. Об этом сообщает сайт Роспотребнадзора.

Сбор и изучение анализов проводит Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора. Услуга оказывается на коммерческой основе на дому. Забор анализа проводится следующим образом: специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привезет диагностический набор заказчику исследования, проинструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и увозит контейнер с биоматериалом на исследование.

О результатах заказчику станет известно в течение двух дней. Их пришлют на электронную почту.

«В клинических испытаниях тест показал высокую чувствительность и специфичность, то есть возможность ошибки исключена».

Стоимость анализа составляет 1250 рублей. Также нужно будет заплатить за стоимость выезда медперсонала. Стоимость будет зависеть от местоположения заказчиков.

Отметим, что на сегодняшний день в Алтайском крае платных тестов нет. Ранее на пресс-конференции зампредседателя правительства региона Ирины Долговой, замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина говорила, что тесты будут доступны в ближайшее время. Заявление прозвучало 1 апреля.