В Камне-на-Оби раздают бесплатно маски, которые нашили местные жительницы

Новости 07.04.2020 12:50 394

В шесть торговых точек «Роспечать» поступили защитные маски ручной работы, которые раздаются жителям Камня бесплатно.

«Каменские известия» предполагают, что это стало возможно это стало благодаря инициативе нескольких человек – Ольги Весниной и предпринимателя Павла Дручинина, обеспечившего женщину материалом для производства масок.

Кстати, как сообщает издание, сразу несколько швей откликнулись на инициативу Ольги Весниной. И для каждой из них нашелся предприниматель, снабдивший необходимым материалом для пошива гигиенических масок.

В первой половине дня 7 апреля порядка 300 защитных средств уже находились в торговых киосках. Продавцы “Роспечати” говорят, что за бесплатными масками люди стали приходить еще вчера, ведь в городских аптеках их по-прежнему нет. Кто-то из горожан даже просил “забронировать” ему несколько штук для себя и семьи, - пишет издание.

В краевом центре маски для населения до последнего времени можно было купить по объявлению на авито. Однако, как рассказал на своей странице в социальных сетях бизнесмен Иван Хаустов, сайт частных объявлений начал банить объявления с предложениями продажи масок. В то же время еще в конце марта от имени первого заместителя Министра промышленности и торговли в регионы были направлены письма, в которых предписывалось "в кратчайшие сроки организовать производство масок гигиенических, не являющихся медицинскими защитными, силами ателье регионов и организовать сбыт гигиенических масок по всем доступным каналам потребительского рынка". При этом Минпромторг подчеркнул, что сертификация гигиенических масок не требуется