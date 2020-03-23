Глава алтайского Минтранса рассказал о ближайших планах ведомства

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев провел (онлайн) пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов.
Он рассказал, что на федеральном и региональном уровнях разрабатывается ряд мероприятий, направленных на поддержку отрасли пассажирских перевозок в Алтайском крае. Также Дементьев отметил, что властями не планируется закрытие авиасообщения с другими регионами.
С 28 марта пассажиропоток в пригороде сократился на 30%, а уже на 6 апреля почти вдвое снизился пассажиропоток на пригородном железнодорожном транспорте. В Барнауле и других крупных городах края он снизился на 65-70%.
С 30 по 6 число снизился пассажиропоток и в такси – часть водителей тоже ушла на режим самоизоляции. Сейчас наблюдается тенденция к росту. Несмотря на запрет плановых и неплановых проверок, по факту обращений Минтрансом проводятся совместные с Роспотребнадзором мероприятия по выявлению и пресечению несоблюдения водителями такси мер безопасности.
Александр Дементьев сообщил, что секвестр дорожного фонда пока не предусматривается, все работы будут проводиться в плановом режиме.
По словам министра, нормативным требованиям соответствует менее 40% дорог региона. Снежная зима, к тому же, ухудшила состояние насыпи. Кроме того, в крае насчитывается свыше 750 мостов, и 7800 труб. В рамках подготовки к паводку проведена их ревизия, трубы очищены, работы по водоотведению ведутся. На некоторых участках расширяется их диаметр.
Предусмотрен большой объем работ по ремонту мостов, находящихся в предаварийном состоянии. Продолжится также ремонт Старого моста и строительство гребного обводного канала.
На первом этапе, который должен завершиться к 2020 году, строится обводной канал и мост через него, а также ведется подготовка площадок