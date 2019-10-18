Сразу несколько выборов в районах Алтайского края перенесли из-за коронавируса

Новости 07.04.2020 11:45 107

Избирательная комиссия Алтайского края перенесла выборы, которые назначены в регионе на апрель, май и июнь. Об этом «Политсибру» рассказали в Крайизбиркоме.

«Постановлением Центральной избирательной комиссией России отложены выборы, голосование на которых назначено на апрель - июнь 2020 года», - сказали в ведомстве.

Таким образом, в связи с данным решением, в Алтайском крае отложено голосование на досрочных выборах главы Белоглазовского сельсовета Шипуновского района. Ранее оно было назначено на 12 апреля. На эту же дату были назначены выборы главы Жилинского сельсовета Первомайского района. Их также перенесут. Кроме того, отменены и выборы главы Санниковского сельсовета Первомайского района, которые должны были состояться 24 мая. Их также проведут в другую дату.

В рамках постановления Избиркома России, выборы перенесены и в ряде других регионов.